Beşiktaş yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ın 2017 Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu gerçekleşti. Sabah saat 10'da başlayan genel kurul, saat 17.00'ye kadar sürdü. Başkan Fikret Orman ve Yönetimi, idari ve mali açıdan ibra edildi. Oylamaya katılan üyelerden 10 kadarı yönetimi ibra etmezken, salonda bulunan diğer üyeler ise yönetimi idari ve mali açıdan ibra etti.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kulübün 2017 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Demirören ve diğer yöneticilerin ihracı yönündeki talebi değerlendiren Orman, "Yıldırım Demirören, seçimle geldi. Herkes iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışmıştır ancak kongre üyelerinin oyuyla gelmiştir. Kongrede de yollamadılar o bıraktı. Tarih her şeyi yazar. Kişiler hata yapabilir. Yaptığınız bir hareket bütün camianızda ömür boyu gidecek bir harekettir. Oylarla gelmiş bir başkan, ikinci başkan, basın sözcünüz, oyunuz buyunuz, bunların hepsi camiamızın insanı. Tarih zaten onları değerlendirecektir." diye konuştu.

Yıldırım Demirören'in Beşiktaş başkanlığına gökten inmediğini veya ihtilalle gelmediğini kaydeden Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel kurulun oylarıyla geldi. İnkar etseniz de ona oy verenleriniz var. Rakibi de bendim. Yıldırım Demirören ile Beşiktaş konusunda hiçbir şekilde anlaşamamışızdır. Bizim tek hesabımız var; şu görev bitecek ve aranıza döneceğiz. Aranızda oturduğumuz zaman itibar görmek istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bırakın tarih değerlendirsin. Seçilmiş bakanımız, ikinci başkanımız, oyumuzu buyumuzu ihraç eden kulüp olmak istemiyoruz."

İhraçlara sıcak bakmamının kişisel fikri olduğunu anlatan Orman, "Katılırsınız katılmazsınız. Oylanacak bir mevzu değil. Elimizde bir dilekçe var. Yönetim kurulunda bunu tartışırız. Kendi işimizi kimseye refere etmeyiz. Siyasi sorumluluksa onu üstümüze alırız." değerlendirmesinde bulundu.

- Fenerbahçe maçına çıkmamaları

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe maçına çıkmama yönünde gerçekleştirilen istişare toplantısının Galatasaray karşılaşmasından önce yapılması yönündeki eleştirilere yanıt veren Fikret Orman, "Hocamız dünyanın en iyi insanıdır, namuslu bir adamdır. Bir konuya takıldı mı, gidiyor. O takılmasın diye yaptığımız şeydir. Hem kurumumuza zarar verecekti hem de biz maça daha konsantre olacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

En Çok Oynanan Bahis 616 (2,00h)Karabükspor - Fenerbahçe 3 MS2 1,40 10480 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 616 Karabükspor - Fenerbahçe 3 13,60 %3,40 X4,00 %2,12 21,40 %94,48

- "Ben sizin düşmanınız değilim"

Beşiktaş'ın en iyi şekilde temsil edilmesi için çalıştıklarını belirten Orman, "Ben sizin düşmanınız değilim. Kimseye kötülük yapmadım. Hepimiz sizin için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kulübün satılacağı yönündeki eleştirilere yanıt veren Orman, "(Beşiktaş'ı sattırmayız) Allah allah. Kim satıyor? Arap sermayesi geliyor, kim konuşmuş? Popülarizm için konuşacaksak bu laflar çok güzel. İcraata geldiğimizde kime ne yararı var. 'Beşiktaş'ı sattırmayız' kim satıyor?" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın şeffaf şekilde denetlendiğini anlatan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avukatlık parası vermişiz. Ya arkadaşlar denetleme kurulu denetliyor, bağımsız denetçiler denetliyor. UEFA denetliyor. Burada iki kelime durmaz, üç dakika sonra bana gelir. Gizli saklı ne olabilir. Beşiktaş Kulübünde verdiysek biz mi götürüyoruz. İşimizi iyi yapmak suç mu? Yıldırım Demirören döneminden kalma hastalık var. Salladığın zaman yönetici oluyordunuz. Bizde öyle iş olmaz, herkes işine gücüne baksın."

- "Borcu ödemek için gelmedik"

Mali sıkıntıların Türk kulüplerinin sorunu olduğunu vurgulayan Orman, şunları kaydetti:

"Bu finansman modeli değil, daralma modeli. Kulüplerin hepsini daraltmak lazım. Bir takım transfer yaptığı zaman siz de oyuncu almak, şampiyonluğa ulaşmak istiyorsunuz. Borcu ödemek için gelmedik. O borcu biz yapmadık. Biz de iyi günler yaşamak istiyoruz. Çocuklarımıza hoplamak, eğlenmek istiyoruz. Gelen paralar nereye götürülüyor. Eve götürüyoruz. Beşiktaş çok büyük camia. Bizi eleştirebilecekleri tek nokta bu olduğu için bununla geliyorlar. Ama bir çözümle gelmiyorlar."

Orman, devre arası transferinde başarılı olamadıklarını ve şu ana dek Ryan Babel ile isabetli bir çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Beşiktaş'ın eski başkanlarından Yıldırım Demirören'in ihracı ile ilgili verilen dilekçe konusuna değinen Orman, buna karşı çıkarak, "Seçilmiş başkanı, yönetimi ihraç eden bir kulüp olmamızı istemiyorum. Bu, oylanacak bir şey değil." ifadelerini kullandı.