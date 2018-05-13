Beşiktaş yönetimi ibra edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş yönetimi ibra edildi
GeriFutbol Beşiktaş yönetimi ibra edildi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
13.05.2018 - 16:54, Son Güncelleme:

Beşiktaş yönetimi ibra edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübü'nün 2017 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleşti. Fikret Orman Yönetimi, genel kurul üyelerinin çok büyük çoğunluğuyla idari ve mali yönden ibra edildi.

Beşiktaş'ın 2017 Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu gerçekleşti. Sabah saat 10'da başlayan genel kurul, saat 17.00'ye kadar sürdü. Başkan Fikret Orman ve Yönetimi, idari ve mali açıdan ibra edildi. Oylamaya katılan üyelerden 10 kadarı yönetimi ibra etmezken, salonda bulunan diğer üyeler ise yönetimi idari ve mali açıdan ibra etti.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kulübün 2017 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Demirören ve diğer yöneticilerin ihracı yönündeki talebi değerlendiren Orman, "Yıldırım Demirören, seçimle geldi. Herkes iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışmıştır ancak kongre üyelerinin oyuyla gelmiştir. Kongrede de yollamadılar o bıraktı. Tarih her şeyi yazar. Kişiler hata yapabilir. Yaptığınız bir hareket bütün camianızda ömür boyu gidecek bir harekettir. Oylarla gelmiş bir başkan, ikinci başkan, basın sözcünüz, oyunuz buyunuz, bunların hepsi camiamızın insanı. Tarih zaten onları değerlendirecektir." diye konuştu.

Yıldırım Demirören'in Beşiktaş başkanlığına gökten inmediğini veya ihtilalle gelmediğini kaydeden Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel kurulun oylarıyla geldi. İnkar etseniz de ona oy verenleriniz var. Rakibi de bendim. Yıldırım Demirören ile Beşiktaş konusunda hiçbir şekilde anlaşamamışızdır. Bizim tek hesabımız var; şu görev bitecek ve aranıza döneceğiz. Aranızda oturduğumuz zaman itibar görmek istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bırakın tarih değerlendirsin. Seçilmiş bakanımız, ikinci başkanımız, oyumuzu buyumuzu ihraç eden kulüp olmak istemiyoruz."

İhraçlara sıcak bakmamının kişisel fikri olduğunu anlatan Orman, "Katılırsınız katılmazsınız. Oylanacak bir mevzu değil. Elimizde bir dilekçe var. Yönetim kurulunda bunu tartışırız. Kendi işimizi kimseye refere etmeyiz. Siyasi sorumluluksa onu üstümüze alırız." değerlendirmesinde bulundu.

- Fenerbahçe maçına çıkmamaları

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe maçına çıkmama yönünde gerçekleştirilen istişare toplantısının Galatasaray karşılaşmasından önce yapılması yönündeki eleştirilere yanıt veren Fikret Orman, "Hocamız dünyanın en iyi insanıdır, namuslu bir adamdır. Bir konuya takıldı mı, gidiyor. O takılmasın diye yaptığımız şeydir. Hem kurumumuza zarar verecekti hem de biz maça daha konsantre olacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 616(2,00h)Karabükspor - Fenerbahçe
    3
    MS2
    1,40
    10480kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

- "Ben sizin düşmanınız değilim"

Beşiktaş'ın en iyi şekilde temsil edilmesi için çalıştıklarını belirten Orman, "Ben sizin düşmanınız değilim. Kimseye kötülük yapmadım. Hepimiz sizin için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kulübün satılacağı yönündeki eleştirilere yanıt veren Orman, "(Beşiktaş'ı sattırmayız) Allah allah. Kim satıyor? Arap sermayesi geliyor, kim konuşmuş? Popülarizm için konuşacaksak bu laflar çok güzel. İcraata geldiğimizde kime ne yararı var. 'Beşiktaş'ı sattırmayız' kim satıyor?" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın şeffaf şekilde denetlendiğini anlatan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avukatlık parası vermişiz. Ya arkadaşlar denetleme kurulu denetliyor, bağımsız denetçiler denetliyor. UEFA denetliyor. Burada iki kelime durmaz, üç dakika sonra bana gelir. Gizli saklı ne olabilir. Beşiktaş Kulübünde verdiysek biz mi götürüyoruz. İşimizi iyi yapmak suç mu? Yıldırım Demirören döneminden kalma hastalık var. Salladığın zaman yönetici oluyordunuz. Bizde öyle iş olmaz, herkes işine gücüne baksın."

- "Borcu ödemek için gelmedik"

Mali sıkıntıların Türk kulüplerinin sorunu olduğunu vurgulayan Orman, şunları kaydetti:

"Bu finansman modeli değil, daralma modeli. Kulüplerin hepsini daraltmak lazım. Bir takım transfer yaptığı zaman siz de oyuncu almak, şampiyonluğa ulaşmak istiyorsunuz. Borcu ödemek için gelmedik. O borcu biz yapmadık. Biz de iyi günler yaşamak istiyoruz. Çocuklarımıza hoplamak, eğlenmek istiyoruz. Gelen paralar nereye götürülüyor. Eve götürüyoruz. Beşiktaş çok büyük camia. Bizi eleştirebilecekleri tek nokta bu olduğu için bununla geliyorlar. Ama bir çözümle gelmiyorlar."

Orman, devre arası transferinde başarılı olamadıklarını ve şu ana dek Ryan Babel ile isabetli bir çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Beşiktaş'ın eski başkanlarından Yıldırım Demirören'in ihracı ile ilgili verilen dilekçe konusuna değinen Orman, buna karşı çıkarak, "Seçilmiş başkanı, yönetimi ihraç eden bir kulüp olmamızı istemiyorum. Bu, oylanacak bir şey değil." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ali Koç: Her sene teknik direktör değiştirmekle başarıya ulaşılmaz

4 maç, 5 takım, 2'si küme düşecek! Portekiz'de...

Mancini'den Zenit'e veda

İşte Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi! Transferi duyurdular...