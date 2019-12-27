Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, TBF'de gerçekleştirilen ve basketbolun geleceğinin görüşüldüğü ziyaretin sonunda Şenol, Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu Beşiktaş Sompo Sigorta forması hediye etti.

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...

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