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Basketbol
Haber Giriş: 27.12.2019 - 21:05,Son Güncelleme:/

Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

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Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Beşiktaş'ın basketbol ve gayrimenkul geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Şenol, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, TBF'de gerçekleştirilen ve basketbolun geleceğinin görüşüldüğü ziyaretin sonunda Şenol, Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu Beşiktaş Sompo Sigorta forması hediye etti.

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...


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Beşiktaş yöneticisi Umut Şenoldan Hidayet Türkoğluna ziyaret


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