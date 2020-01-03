Beşiktaş yöneticisi Torunoğulları: "Limit artmazsa Boyd'u satacağız" | Transfer haberleri

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, takım harcama limitinin artırılması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurduklarını belirterek, olumlu yanıt alamamaları durumunda, transfer yapmak için oyuncu satışına yöneleceklerini söyledi.

31 Aralık’ta güncellenen limitlerinin 275.3 milyon TL olduğunu hatırlatan Torunoğulları, “Reel faizler gerilemiş olmasına rağmen finansman gideri faizi yüzde 31.5 olarak hesaplanmış. Bu da limitimizin düşmesine neden oldu. TFF’ye gerekli itirazı yaptık, cevap bekliyoruz” dedi.

Kayseri, Malatya ve Antalyaspor istiyor

TFF’nin birkaç gün içinde cevap vermesini beklediklerini ifade eden Torunoğulları, “İtirazdan sonuç alamazsak oyuncu satışına yöneleceğiz. Çünkü transfer yapmamız şart” diye konuştu. Torunoğulları, kadrodaki oyuncularından sadece Tyler Boyd’a teklif geldiğini belirterek, ABD’li futbolcuyu Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor’un istediğini açıkladı. TFF, limit artırım talebini kabul etmezse, sezon başında 2.4 milyon Euro’ya transfer edilen Boyd, devre arasında kendisini isteyen kulüplerden birine satılacak.

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