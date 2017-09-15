Beşiktaş, yıldız oyuncuya teklifini yaptı!

Milli basketbolcu Semih Erden, Eurobasket sonrası önümüzdeki sezon için transfer görüşmelerine başlayacağını söylemişti, hala herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan uzun oyuncuya Beşiktaş Sompo Japan teklifte bulunmuş durumda.
Beşiktaş Sompo Japan, Semih Erden'e 650 bin dolardan 1+1 sözleşme önerirken, Semih Erden'den şimdilik bu teklife olumlu veya olumsuz bir cevap gelmiş değil.
Semih Erden kimdir?
Semih Erden (28 Temmuz 1986; Bayrampaşa, İstanbul), Türk profesyonel basketbolcu. 2.11 boyunda, 109 kg ağırlığındaki Semih, Pivot pozisyonunda görev almaktadır.
2008 NBA Seçmeleri'nde son sıradan Boston Celtics tarafından seçilen Semih, NBA'de 2010-12 yılları arasında birer sezon Cleveland Cavaliers ve Celtics formaları giydi.
Ayrıca Türkiye'de, Fenerbahçe, Efes ve Darüşşafaka Doğuş takımlarında oynarken, lokavt döneminde kısa bir süre Beşiktaş forması giydi. (ajansspor)