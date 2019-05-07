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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
07.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Yıldırım’ı MHK’ya şikâyet edecek

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Beşiktaş, Yıldırım’ı MHK’ya şikâyet edecek

Siyah beyazlılarda derbinin hekemine öfke bitmiyor.

Bülent Yıldırım’ın Galatasaray lehine taraflı bir yönetim gösterdiğini savunan Beşiktaş yönetimi, Merkez Hakem Kurulu yetkilileriyle görüşüp, şikâyetlerini iletecek.

BEŞİKTAŞ yönetimi, G.Saray maçının hakemi Bülent Yıldırım’ı Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) şikâyet edecek. Yıldırım’ın böylesine önemli bir karşılaşmada taraflı bir yönetim gösterdiğini savunan siyah beyazlılar, şikâyetlerini 5 maddede topladı:

1- Lens, Caner, Vida, Gökhan Gönül ve Ljajic’e haksız yere sarı kartlar gösterilerek bu futbolcular pasifize edildi.

2- İkili mücadelelerde takdir haklarını hep G.Saray’dan yana kullandı.

3- İlk golden önce top Mariano’dan taca çıksa da atış Galatasaray’a verildi ve devamında Onyekuru’nun golü geldi.

4- Luyindama, Atiba’ya kasten dirsek attı. Kırmızı kartlık bu harekete faul bile verilmedi.

5- G.Saraylı futbolcuların Burak Yılmaz’a maç boyu yaptığı sert hareketlere göz yumdu.

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O tartışmanın sırrı çözüldü Burak Yılmaz...
O tartışmanın sırrı çözüldü! Burak Yılmaz...

Şenol Güneş, derbi maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...

"Şuursuzluk vardı"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinin ardından, "Kaybettik, üzgünüz. Kazananı tebrik ediyoruz. Oyun içine şuursuzluk vardı. Oyunun tamamına baktığımızda iki aynı hata ile kaybettik. Güvensizlik ve disiplinsizlik nedeniyle oyundan düştük" dedi.
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