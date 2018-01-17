« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Beşiktaş yenilse de turladı

Beşiktaş yenilse de turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Osmanlıspor'un konuğu oldu. Karşılaşmanın ilk 10 dakikası golsüz geçildi. Pozisyon açısından kısır bir ilk yarı gerçekleşiyor. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Mücadelede ikinci yarı oynanıyor. Beşiktaş'ta Pepe 55. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Talisca oyuna dahil oldu. Beşiktaş 83. dakikada Mustafa Pektemek'in attığı golle 1-0 öne geçti. Osmanlıspor yaklaşık 3 dakika sonra eşitliği yakaladı. Cikalleshi attığı golle skoru 1-1 yaptı. Osmanlıspor, 86. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Cikalleshi topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Osmanlıspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İlk maçı 4-1 kazanan Kara Kartal çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İlker Takpak
OSMANLISPOR: Hakan, Muhammed, Maxsö, Numan, Carlos, Lawal, Mehmet (Dk. 76 Lumanza), Regattin, Özer (Dk. 65 Musa), Serdar (Dk. 56 Aminu), Cikalleshi
BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan (Dk. 78 Adriano), Pepe (Dk. 57 Talisca), Mitrovic, Caner, Medel, Necip, Lens, Tolgay, Orkan (Dk. 84 Fatih), Mustafa
GOLLER: Dk. 86 - Dk. 88 (P) Cikalleshi (Osmanlıspor - Dk. 83 Mustafa (Beşiktaş)
SARI KART: Mitrovic (Beşiktaş

MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş başkentte tur peşinde.. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Osmanlıspor'un konuğu oldu. İlk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olsa da turu atlayan taraf oldu. Beşiktaş'ın golünü Mustafa Pektemek atarken, Osmanlıspor'un golleri Cikalleshi'den geldi. 

Beşiktaş yenilse de turladı

 

Beşiktaş yenilse de turladı

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ