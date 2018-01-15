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Beşiktaş yeni sezona iddialı giriyor

Beşiktaş JK, son dönemde yatırım yaparak büyüttüğü espor şubesine bomba transferler yapmaya devam ediyor.

Hürriyet Haber
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League of Legends takımına yapılan transferlerle lige iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Beşiktaş Espor, yeni transferlerini bir video ile tanıttı.

Beşiktaş JK, her alanda olduğu gibi esporda da zirveye oynayacak takımlar oluşturmaya devam ediyor. League of Legends takımının yeni sezon tanıtım videosunu yayınlayan Beşiktaş Espor, yaptığı transferlerle sezonun en iddialı takımları arasında yer alacak. 

League of Legends Yükselme Ligi Kış Mevsimi’nde ilk maçını 30 Ocak Salı günü oynayacak olan Beşiktaş Espor LOL Takımı, Koç Salih “Nihilanth” Kızıldağ liderliğinde, Üst Koridorda Emircan “Hioss” Hazar, Ormancı pozisyonunda Atakan “Cyrstal” Aydın, Orta Koridorda You “Neahyun” Neahyun, Nişancı görevinde Fatih “Luger” Aydın ve Destek oyuncusu Barış “Tolerant” Çepnioğlu ile zirveye oynayacak.

Beşiktaş yeni sezona iddialı giriyor

 

Beşiktaş eSportsesportse-spor

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