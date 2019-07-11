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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
11.07.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde bu sabah salonda yaptığı çalışmayla devam etti.

Siyah-beyazlıların Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanında denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, salonda iki grup halinde yapılan; ısınma, bisiklet ve streching çalışması ile başladı.

Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonlar değişmeli olarak yapıldı. Antrenman rejenarasyon çalışması ile tamamlandı. 

Antrenmana izinli olan Gary Medel ve Atiba Hutchinson ile tedavi olan Rıdvan Yılmaz katılmadı. Burak Yılmaz özel programına devam ederken Dorukhan Toköz ise takımla birlikte çalıştı. 

Beşiktaş, yarın izin yapacak ve yeni sezon hazırlıklarını 13-21 Temmuz tarihleri arasında Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde yapacağı kampla sürdürecek.

Eldivenleri çıkar Karius
Eldivenleri çıkar Karius

Vücut kompozisyon ölçümleri yapıldı 

Futbolcuların vücut kompozisyon ölçümleri yapıldı.

Siyah-beyazlıların Beslenme Uzmanı Müge Şafak tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde futbolcuların genel durumunun sezon başı için beklenen düzeyde olduğu görüldüğü ifade edildi. 

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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