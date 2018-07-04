Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
Beşiktaş Kulübü'nün yeni sezonda giyeceği formaları belli oldu. Ünlü oyuncu Alina Boz ve Ozan Dolunay'da Beşiktaş'ın yeni sezon forma tanıtımında yer aldı.
Siyah beyazlı ekip resmi twitter hesabından paylaştığı video ile yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı.
İşte o video;
Bu hayat bir maçsa, her gün giy formanı, Beşiktaş gibi oyna! #HerGünBeşiktaş #ComeToBeşiktaş— Beşiktaş JK (@Besiktas) 4 Temmuz 2018
Beşiktaş JK 2018-2019 Sezonu formaları yarından itibaren tüm @BJKKartalYuvasi mağazaları, https://t.co/uuniZyg6bw ve https://t.co/AJGGLDdGkg’da.https://t.co/M9oUOUcDH2
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