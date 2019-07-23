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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.07.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Beşiktaş yeni oyun sistemini Avusturya'da pekiştirecek

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Beşiktaş yeni oyun sistemini Avusturya'da pekiştirecek

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile yeni bir oyun sistemine alışmaya çalışıyor. 8 Temmuz'da Riva'da başlayan ve 13 gün süren antrenmanlar boyunca sürekli olarak aynı tip çalışmaları ısrarla yaptıran Avcı'nın tek amacı, takıma yeni sistemi ezberletmek. Tecrübeli teknik adam, aynı zamanda kondisyon idmanlarını da yaptırırken, Pendikspor ve Kocaelispor ile oynanan iki hazırlık maçında yorgunluğa rağmen yeni sisteme verilen reaksiyondan bir hayli memnun.

Oyuncuların sisteme uyma isteği ve çabası Avcı'yı gelecek için umutlu kılarken takımın gerçek gücü Avusturya'da yapılacak hazırlık maçlarında ortaya çıkacak. Yarın başlayacak ve 11 gün sürecek Avusturya kampında daha güçlü rakiplerle karşılaşacak siyah-beyazlılar, sırasıyla Eibar, Apollon Larissa, Udinese ve Brescia ile karşılaşacak. Pendikspor ve Kocaelispor maçlarının ilk yarılarında as oyunculara, ikinci yarılarında da gençlere şans veren Abdullah Avcı'nın, as oyuncuların alacağı süreleri Avusturya'daki hazırlık maçlarında daha da artırması bekleniyor. Avcı, böylelikle yeni sisteminin nasıl işleyeceğini ve takviye gerekip gerekmeyeceğini de net bir şekilde görme fırsatı elde edecek.

ABDULLAH AVCI'NIN DERDİ SOL TARAF
Riva kampını sadece Tyler Boyd transferi ile geçiren ve oyuncu katılımı yönünden oldukça durgun bir dönem yaşayan siyah-beyazlıların, Avusturya kampında transfer rotası da son halini alacak. Öncelikli olarak sol stoper isteyen Avcı'nın, Palmeiras'ı tercih eden Vitor Hugo'nun yerine şu an için Roco'yu takıma monte etme çalışmaları da yine kampta yaşanacak gelişmelerden biri olacak. Başkan Fikret Orman'ın da söylediği gibi iyi performans göstermesi halinde Roco formayı kapacak, aksi takdirde lig başlayıncaya kadar bir sol stoper mutlaka kadroya katılacak.

Tyler Boyd'un gelmesiyle sağ ön için bol alternatif oluşurken, sol taraf için oyuncu takviyesi kaçınılmaz gibi duruyor. Şenol Güneş döneminde sol tarafta tercih edilen Güven Yalçın'ın şimdilik ikinci santrfor olarak görülmesi ve Lens'in inişli çıkışlı grafiğine olan güvensizlik, sol açık mevkii için yeni bir transfer yapılmasını yüksek ihtimal kılıyor.

İşte tüm bu gelişmelerin net bir sonuca ulaşması Avusturya'da yapılacak ikinci etap kampında belli olacak. Yarın öğle saatlerinde Avusturya'nın Salzburg kentine uçacak olan siyah beyazlılar buradan 1.5 saatlik kara yolculuğu ile kamp yapılacak Saalfeld kasabasına geçecek ve ilk idmanını akşam saatlerinde yapacak.

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Beşiktaş yeni oyun sistemini Avusturyada pekiştirecek

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