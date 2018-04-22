Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Maç eksiğiyle puan tablosunun üçüncü sırasında oturan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşısında ciddi bir mücadele verecek. Üç puan alması halinde averaj ile ikinciliğe yükselecek olan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında avantaj elde edecek. Peki, tatil edilen kupa maçının ardından ilk kez sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o tarih hakkında bazı bilgiler
Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak. Üç puana ihtiyacı olan Siyah Beyazlı kulübün lig mücadelesi bazında ikinci kez karşılaşağı Yeni Malatyaspor maçı, taraftarlar tarafından ilgiyle takip edilecek. Peki, Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o tarih hakkında bazı bilgiler
BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı, 22 Nisan Pazar günü saat 19.00'da ekranlara gelecek. Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak olan mücadelenin hakemi Halis Özkahya olacak.
CEZALI PEPE FORMA GİYEMEYECEK
Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Pepe, Yeni Malatyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe ile oynanan ancak olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında kırmızı kart gören Pepe, bugün forma giyemeyecek.
Öte yandan, sakatlığı nedeniyle son maçlarda oynayamayan Vagner Love, hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürüyor.
DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşısına sarı kart ceza sınırında olan 4 futbolcuyla çıkacak.
Caner Erkin, Dusko Tosic, Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo bugün kart görmeleri halinde 31. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.
EVİNDE 41 MAÇTIR YENİLMİYOR
Beşiktaş ayrıca, Yeni Malatyaspor karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.
Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 41 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 41 karşılaşmada 34 galibiyet ve 7 beraberlikle 109 puan topladı.
Bu maçların 34'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 27 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.
ŞENOL GÜNEŞ’E BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ YAPILACAK
Siyah Beyazlı taraftarlar saha olayları yüzünden yarıda kalan Fenerbahçe derbisinde yaralanan ve o geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş’e özel sevgi gösterisinde bulunacak.
Fenerbahçe ile oynanan kupa derbisinin 57. dakikasında kafasına isabet eden yabancı cisim sonrası yere yığılan Şenol Güneş, stadı ambulans ile terk etmiş ve kafasına yapılan müdahalenin ardından geceyi hastanede geçirmişti. Cuma sabahı taburcu olduktan sonra evinde dinlenmeye geçen Güneş, Siyah Beyazlıların bu akşam saat 18:00’de yapacağı antrenmana katılacak ve bugün da takımın başında olacak. Beşiktaşlı taraftarların son iki sezonun şampiyonu olan teknik direktörlerine, hazırladıkları özel pankartların yanı sıra alkışlar ve yoğun tezahüratlarla destek vereceği öğrenildi.
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