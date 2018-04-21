Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşısında alacağı sonuçla Galatasaray derbisi öncesi moral bulmaya çalışacak. Süper Lig'de 30. hafta maçları öncesi Beşiktaş'ın 59, Evkur Yeni Malatyaspor'un ise 38 puanı bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği takdirde bu sezon Süper Lig'de ilk kez 4 maçta üst üste galip gelmiş olacak. Beşiktaş, Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren rakibiyle Malatya'da oynadığı maçta golsüz berabere kalmıştı.



Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Pepe, Yeni Malatyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe ile oynanan ancak olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında kırmızı kart gören Pepe, yarın forma giyemeyecek. Öte yandan, sakatlığı nedeniyle son maçlarda oynayamayan Vagner Love, hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürüyor.

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı 22 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.



Dört futbolcu ceza sınırında



Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşısına sarı kart ceza sınırında olan 4 futbolcuyla çıkacak. Caner Erkin, Dusko Tosic, Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo yarın kart görmeleri halinde 31. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.



Evinde 41 maçtır yenilmiyor



Beşiktaş ayrıca, Yeni Malatyaspor karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak. Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 41 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 41 karşılaşmada 34 galibiyet ve 7 beraberlikle 109 puan topladı.

Bu maçların 34'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 27 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.



Taraftar, Güneş'e moral verecek



Beşiktaşlı taraftarlar, Yeni Malatyaspor karşısında teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunmayı planlıyor. Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kafasına gelen yabancı madde nedeniyle yere yığılan ve geceyi hastanede geçiren Güneş'e taraftarlar, tezahüratlarla moral verecek.

Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor'un istatistikleri

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de ilk kez ligin ilk yarısındaki maçta karşılaşmış, taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde karşılaştığı takımlar arasında gol atamadığı ve mağlup edemediği tek rakibi Yeni Malatyaspor. Yeni Malatyaspor, ligdeki son beş maçının sadece birini kazanabildi. Bundan önceki dokuz maçta sadece bir kez yenilmişlerdi. Yeni Malatyaspor deplasmanda oynadığı son altı maçın birini kazanabildi. Beşiktaş, lige o sezon yükselen takımlarla iç sahada oynadığı son 13 maçında yenilmedi ve son yedi karşılaşmayı kazandı. Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 41 maçtır kaybetmiyor. Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi.

Beşiktaş bu sezon ligde Galatasaray ile birlikte en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda oynadığı maçlarda kalesini gole en fazla kapatan iki takımdan biri. Yeni Malatyaspor'un bu sezon ligde deplasmanda berabere kaldığı üç maçta da gol olmadı. Bu, ligdeki en yüksek sayı. Malatya ekibi aynı zamanda lig genelinde de en fazla maçtan golsüz beraberlikle ayrılan takım. İç sahadaki tek golsüz beraberliklerini ilk yarıdaki maçta Beşiktaş'a karşı elde etmişlerdi. Bu sezon ligde en az gol yiyen takım Beşiktaş. Beşiktaş bu sezon ligde en fazla kafa golü atan ve Kasımpaşa'nın ardından ceza sahası dışından en fazla gol bulan takım. Yeni Malatyaspor'un ligde attığı son 10 golün yedisi maçların ikinci yarılarında geldi. Beşiktaş ise bu sezon ligde maçların ikinci yarılarında en az gol yiyen takım.

Beşiktaş'ın ligde attığı son 28 golün tamamı yabancı oyuncularından geldi. Süper Lig'in ikinci yarısında Türk oyuncularının gol atamadığı sadece iki takım var: Beşiktaş & Bursaspor. Beşiktaş bu sezon ligde savunma oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım. Beşiktaş'ın ligde attığı son sekiz golün dördünde savunma oyuncularının katkısı var. Caner Erkin bu sezon ligde en fazla asist yapan savunmacı. Anderson Talisca ligin ikinci yarısında Bafetimbi Gomis'ten sonra en fazla gol atan isim. Yeni Malatyaspor'un en golcü ismi olan Khalid Boutaib, üç maçtır ligde gol atamıyor.