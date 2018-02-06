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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.02.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

Beşiktaş yarı finalde!

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, 3-1'in rövanşında Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Siyah-beyazlılar 25. dakikada Mustafa Pektemek'in kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı ve tur atlayan taraf oldu. Necip Uysal 71. dakikada çift sarı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe - İstanbulspor eşleşmesinde turlayan tarafın rakibi olacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 2. maçında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği evinde Beşiktaş’ı ağırladı. İlk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş bu mücadeleden de 1-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdıran taraf oldu. 

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankaya , İsmail Şencan , Süleyman Özay

Gençlerbirliği: Taha Demirtaş , Ahmet Oğuz , Milinkoviç , Luccas Claro , Kamal İssah (Jailton dk. 34 ), Alper Uludağ (Yıldırım Mert Çetin dk. 67 ), Florentin Pogba , Skuletic (Rahmetullah Berisbek dk. 62 ), Khalili , Aydın Karabulut , Zeki Yavru
Yedekler: Hopf, Numan Soysal, Uğur Çiftçi, Palitsevich, Scekic, Guidileye, Stephane Sessegnon

Teknik Direktör: Ümit Özat

Beşiktaş: Tolga Zengin , Caner Erkin , Pepe , Vida , Necip Uysal , Medel , Tolgay Arslan , Mustafa Pektemek (Talisca dk. 81 ?), Lens (Quaresma dk. 86 ?), Babel , Vagner Love (Adriano dk. 76 )

Yedekler: Fabri, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Oğuzhan Özyakup, Larin, Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Mustafa Pektemek (dk. 25) (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Necip Uysal (dk. 71) (Beşiktaş)

Sarı Kart: Tolga Arslan (Beşiktaş)

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Büyük gerilim devam etti! Ümit Özat'tan olay hareket...

Beşiktaş yarı finalde

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ilk maçtaki 3-1'lik skorun avantajıyla kadroda rotasyona gitti.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Vagner Love, ilk kez 11'de sahaya çıkarken, lisansı çıkarılan Larin de 21 kişilik maç kadrosunda kendine yer buldu.

Bursaspor maçında cezası nedeniyle oynayamayan Babel'i de ilk 11'de sahaya süren Güneş, kalede de değişikliğe giderek Fabricio'nun yerine Tolga Zengin ile maça başladı.

Bursaspor maçına 11'de başlayan Gökhan Gönül, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Negredo, Talisca, bu maçta siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde yer aldı.

Beşiktaş karşılaşmaya, Tolga Zengin, Vida, Pepe, Medel, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Lens, Babel, Mustafa Pektemek, Vagner Love, 11'iyle çıktı.

- Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat yeni transfer Florentin Pogba, Fenerbahçe maçında gol atan Marko Milinkovic ve kart cezası biten Petar Skuletic'e ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe maçının ilk 11'inden kaleci Hopf, Uğur Çiftçi, Palitsevich ve Jailton'u yedeğe çeken Ümit Özat, şu kadroyu sahaya sürdü:

Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Oğuz, Claro, Pogba, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Issah, Milinkovic, Khalli, Aydın Karabulut, Skuletic.

- Güneş ve Özat tokalaşmadı

Karşılaşma öncesi Şenol Güneş ile Ümit Özat el sıkışmadı.

Aralarındaki gergin demeçlerin ardından iki teknik adamın karşılaşma öncesi tokalaşıp tokalaşmayacağı merak konusu olmuştu. Güneş, sahaya en son çıktığı için ikili bir araya gelmedi.

- Başkanlar birlikte izledi

Maçı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, locada birlikte izledi.

Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, kırmızı-siyahlı takımın tribünlerinde büyük boşluklar görüldü.

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