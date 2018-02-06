Beşiktaş yarı finalde!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, 3-1'in rövanşında Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Siyah-beyazlılar 25. dakikada Mustafa Pektemek'in kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı ve tur atlayan taraf oldu. Necip Uysal 71. dakikada çift sarı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe - İstanbulspor eşleşmesinde turlayan tarafın rakibi olacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 2. maçında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği evinde Beşiktaş’ı ağırladı. İlk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş bu mücadeleden de 1-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Özgür Yankaya , İsmail Şencan , Süleyman Özay
Gençlerbirliği: Taha Demirtaş , Ahmet Oğuz , Milinkoviç , Luccas Claro , Kamal İssah (Jailton dk. 34 ), Alper Uludağ (Yıldırım Mert Çetin dk. 67 ), Florentin Pogba , Skuletic (Rahmetullah Berisbek dk. 62 ), Khalili , Aydın Karabulut , Zeki Yavru
Yedekler: Hopf, Numan Soysal, Uğur Çiftçi, Palitsevich, Scekic, Guidileye, Stephane Sessegnon
Teknik Direktör: Ümit Özat
Beşiktaş: Tolga Zengin , Caner Erkin , Pepe , Vida , Necip Uysal , Medel , Tolgay Arslan , Mustafa Pektemek (Talisca dk. 81 ?), Lens (Quaresma dk. 86 ?), Babel , Vagner Love (Adriano dk. 76 )
Yedekler: Fabri, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Oğuzhan Özyakup, Larin, Negredo
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Mustafa Pektemek (dk. 25) (Beşiktaş)
Kırmızı Kart: Necip Uysal (dk. 71) (Beşiktaş)
Sarı Kart: Tolga Arslan (Beşiktaş)
MAÇTAN NOTLAR
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ilk maçtaki 3-1'lik skorun avantajıyla kadroda rotasyona gitti.
Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Vagner Love, ilk kez 11'de sahaya çıkarken, lisansı çıkarılan Larin de 21 kişilik maç kadrosunda kendine yer buldu.
Bursaspor maçında cezası nedeniyle oynayamayan Babel'i de ilk 11'de sahaya süren Güneş, kalede de değişikliğe giderek Fabricio'nun yerine Tolga Zengin ile maça başladı.
Bursaspor maçına 11'de başlayan Gökhan Gönül, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Negredo, Talisca, bu maçta siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde yer aldı.
Beşiktaş karşılaşmaya, Tolga Zengin, Vida, Pepe, Medel, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Lens, Babel, Mustafa Pektemek, Vagner Love, 11'iyle çıktı.
- Gençlerbirliği cephesi
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat yeni transfer Florentin Pogba, Fenerbahçe maçında gol atan Marko Milinkovic ve kart cezası biten Petar Skuletic'e ilk 11'de şans verdi.
Fenerbahçe maçının ilk 11'inden kaleci Hopf, Uğur Çiftçi, Palitsevich ve Jailton'u yedeğe çeken Ümit Özat, şu kadroyu sahaya sürdü:
Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Oğuz, Claro, Pogba, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Issah, Milinkovic, Khalli, Aydın Karabulut, Skuletic.
- Güneş ve Özat tokalaşmadı
Karşılaşma öncesi Şenol Güneş ile Ümit Özat el sıkışmadı.
Aralarındaki gergin demeçlerin ardından iki teknik adamın karşılaşma öncesi tokalaşıp tokalaşmayacağı merak konusu olmuştu. Güneş, sahaya en son çıktığı için ikili bir araya gelmedi.
- Başkanlar birlikte izledi
Maçı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, locada birlikte izledi.
Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, kırmızı-siyahlı takımın tribünlerinde büyük boşluklar görüldü.
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