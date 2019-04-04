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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.04.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Beşiktaş yardım tırı yola çıktı!

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Beşiktaş Kulübü yöneticileri ve siyah-beyazlı taraftarların, Karadeniz Bölgesi'ndeki öğrenciler için organize ettiği yardım tırı yola çıktı.

Vodafone Park'ta siyah-beyazlı kulübün hukuk işleri sorumlusu Şafak Mahmutyazıcıoğlu, teknik direktör Rıza Çalımbay, sanatçı Hakan Altun'un yanı sıra Beşiktaşlı taraftarlar okul malzemeleri, kıyafet ve tabletlerden oluşan malzemelerin tıra yüklemesine yardım etti.

Hopa, Fındıklı, Ardeşen ilçelerinde bulunan ihtiyaç sahibi 2 bin öğrenci için topladıkları yardımı daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini söyleyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Doğuda birçok okula yardım ettik. Oradaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin okuduğu okullara yardım yaptık. Sonra daha çok ilgi görmeye başladı. Şimdi de Karadeniz'e gidiyoruz. Hopa, Fındıklı, Ardeşen'deki 2 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye eşofman, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını, Beşiktaş temalı ürünlerle gönderiyoruz. Bir yandan da taraftar sayımızı arttırıyoruz. Hakan bey de Rıza hoca da bize bu süreçte destek oldu. Bu işi tüm Türkiye'ye yaymak için destek bekliyoruz. Cuma günü başkanımızla Beşiktaşlı bir kardeşimizin yaptırdığı okul açılışımız var. Daha sonra üç merkezdeki birer okulda çocuklara malzemeleri bizzat dağıtacağız. Orada da Beşiktaşlılardan bu ilgiyi bekliyoruz. Tek amacımız farkındalık oluşturmak ve daha çok kitleye bunu yayabilmek." diye konuştu.

Beşiktaş yardım tırı yola çıktı

Teknik direktör Rıza Çalımbay da bu yardımın daha da artması gerektiğini belirterek, "Böyle bir yardımı Beşiktaş'ın yapması, oralara kadar gitmesi çok güzel bir şey. Umarım daha da çoğalır. Beşiktaş'ı görüp diğer kulüpler de böyle şeyler yaparsa herkesi çok memnun ederler." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Hakan Altun ise çocukları sevindirmenin çok güzel olduğunu aktararak, "En çok bir çocuğun mutluluğuna sevinirim. Bir çocuğu sevindirmek dünyadaki en büyük mutluluklardan biridir. Aileleriyle beraber binlerce kişi mutlu olacak." açıklamasını yaptı.

Öte yandan 1903 Karakartallar Derneği, 16 yıl önce hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Hakan Balkaner için anma töreni düzenledi. Törene başkan Fikret Orman da katıldı. 

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Beşiktaş yardım tırı yola çıktı

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