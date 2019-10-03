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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.10.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Beşiktaş Wolverhampton UEFA maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda şifreli mi? İngiliz ekibinden flaş paylaşım...

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Beşiktaş Wolverhampton UEFA maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda şifreli mi? İngiliz ekibinden flaş paylaşım...

Beşiktaş Wolverhampton UEFA maçı ile bu akşam siyah-beyazlılar sahasında önemli bir mücadeleye çıkıyor. Grubun ilk karşılaşmasında Slovan Bratislava ile karşılaşan temsilcimiz mücadelen 4-2'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Şimdi gözler bu akşamki mücadeleye çevrildi. Peki Beşiktaş Wolverhampton UEFA maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 218. maçına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında bu akşam İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında şu ana kadar çıktığı 217 maçta 83 galibiyet, 88 mağlubiyet yaşadı - Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 312 gol gördü

Beşiktaş ve Wolverhampton tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak. Bu maç aynı zamanda Wolverhampton'un tarihinde bir Türk takımıyla yaptığı ilk maç olacak. Ön eleme maçları da dahil edildiğinde Beşiktaş, iç sahada İngiliz takımlarına karşı oynadığı son dört maçta yenilmedi ve son üç maçta gol yemedi.

Avrupa Ligi'ndeki son iki maçını kaybeden Beşiktaş, bu turnuvada Mart 2012'den bu yana art arda üç maç kaybetmedi. Avrupa turnuvalarında çıktığı son üç deplasman maçını da kazanan Wolves, bu maçlarda 11 gol kaydetti. Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla Avrupa Ligi'nde ilk 11'de başladığı son beş maçta üç gole direkt katkı yaptı.

Beşiktaş Wolverhampton UEFA maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda şifreli mi? 

Beşiktaş Wolverhampton UEFA maçı bu akşam saat 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Maç öncesi Wolverhampton'dan flaş paylaşım

Beşiktaş ile İngiliz ekibi Wolverhampton arasında bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçı öncesi heyecan doruğa çıkarken, İngiliz ekibinden flaş bir paylaşım geldi.

Wolverhampton sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın Stadı Vodafone Park'ın koridorlarında yer alan Kartal ve kulüp logosu paylaşıldı.

İngiliz Kulübü'nün bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Beşiktaş Kulübü de bu paylaşıma katıysız kalmadı ve Wolverhampton'un paylaşımına yanıt verdi.

Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesabından uçan bir kartal görseli ile birlikte 'Welcome to Eagle nest!' 'Kartalın yuvasına hoşgeldin' ifadesine yer verildi.

Beşiktaş Wolverhampton UEFA maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda şifreli mi İngiliz ekibinden flaş paylaşım...

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında bu akşam sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.

Ligin 6. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynayacağı Wolverhampton maçının kadrosunda yer almayacak.

Beşiktaş Wolverhampton UEFA maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda şifreli mi İngiliz ekibinden flaş paylaşım...

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında bu akşam İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 218. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 217 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 88 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 312 gol gördü.

"Kupa 2"de 116. maçı

Beşiktaş, Wolverhampton mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 116. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 115 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 40 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 143 gol gördü.

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

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