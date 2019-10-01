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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.10.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton'ı konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda mücadele eden siyah-beyazlılar, grupta çıktığı ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olmuştu. Spor severler Beşiktaş'ın UEFA maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın ne zaman olduğunu merak ediyorlar. İşte Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçının canlı yayın bilgileri

Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçı ile heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. Mücadele öncesinde maçın şifreli olup olmadığı ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçını yönetecek hakem kadrosu da belli oldu.

Beşiktaş’ın maçını Avusturyalı Harald Lechner yönetecek

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nun ikinci haftasında, İngiltere’nin Wolverhampton ekibiyle evinde oynayacağı maçta, Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak.

Vodafone Park’ta 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55’te başlayacak karşılaşmada, Harald Lechner’in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.

Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 19:55'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Wolverhampton maçının biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta perşembe günü saat 19.55'te başlayacak maçın satışa sunulacak biletlerinin fiyatları şöyle:

1. kategori: 265 lira
2. kategori: 250 lira
3. kategori: 225 lira
4. kategori: 215 lira
5. kategori: 180 lira
6. kategori: 165 lira
7. kategori: 110 lira
8. kategori: 100 lira
VIP: 750 lira
1903 A-E: 750 lira
1903 B-D: 825 lira
1903 C: 875 lira

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