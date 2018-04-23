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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.04.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Vodafone Park'ta seriye

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Beşiktaş, Vodafone Park'ta seriye

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Vodafone Park'taki lig maçlarında rakiplerine son dönemde büyük üstünlük sağladı. Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'taki lig maçlarında galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Siyah-beyazlı takım, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek Vodafone Park'taki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Beşiktaş, son 9 maçtaki galibiyetleriyle 11 Nisan 2016'da hizmete giren yeni stadındaki en uzun seriyi yakaladı. Daha önce üçer kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta bunu 9 karşılaşmaya çıkarmayı başardı.

Puan kayıplarını unuttu
Vodafone Park'taki lig maçlarına bu sezon da iyi başlayan Beşiktaş, ciddi bir duraklamanın ardından 9 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Dolmabahçe'de ilk 3 lig maçını kazanan siyah-beyazlı ekip, sonraki 3 maçı beraberlikle tamamladı. Vodafone Park'ta ilk 6 karşılaşmada 12 puan toplayan Beşiktaş, son 9 lig maçını kazanıp 27 puan elde etti.

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Seri Galatasaray derbisiyle başladı
Geçen sezon Vodafone Park'taki derbi maçlarını kazanamayan Beşiktaş, bu sezonki derbi galibiyetlerine de 9 maçlık seride imza attı. Dolmabahçe'deki son puan kaybını 12. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlı takım, 14. haftada Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek 9 maçlık galibiyet serisini başlattı. Beşiktaş, bu süreçte 23. haftada Fenerbahçe'ye de 3-1 üstünlük kurdu.

Geçen sezonki performansını geçebilir
Geçen sezon Vodafone Park'taki 17 lig maçında 13 galibiyet ve 4 beraberlikle 43 puan toplayan Beşiktaş, bu sezon stadında daha başarılı performans göstermeye yakın duruyor. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon sahasındaki 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlikle 39 puan topladı. Ligin son 4 haftasında Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, bu karşılaşmaları kazandığı takdirde Vodafone Park'taki lig maçlarında 45 puan toplamış olacak.

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