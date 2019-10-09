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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.10.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Vincent Aboubakar için harekete geçti!

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Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, Vincent Aboubakar hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Spor Arena Dış Haberler | Beşiktaş'ta flaş Vincent Aboubakar gelişmesi yaşanıyor. Siyah beyazlı ekibin Futbol Direktörü Ali Naibi, Kamerunlu forvet için Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Portekiz'in A Bola gazetesinin ''Beşiktaş, Aboubakar'dan vazgeçmiyor'' başlığıyla verdiği haberde ''Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, golcü oyuncu ile ilgilendiklerini doğruladı.'' sözlerine yer verildi.

''OCAK AYI İÇİN GARANTİ VERİRİM''

Aboubakar transferi hakkında konuşan Naibi, ''Ocak ayında Beşiktaş'ın Aboubakar için girişimlere başlayacağı konusunda size garanti verebilirim. Aboubakar, Beşiktaş tarihinde iz bırakmış bir oyuncu. Taraftar da onu çok seviyor.'' dedi.

Bu sezon Porto'da sadece 2 maçta forma giyebilen ve gözden düşen 27 yaşındaki forvet için Beşiktaş, sezon başında da girişimlerde bulunmuştu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aboubakar'ı transfer etmek istediklerini ancak futbolcunun istenen sağlık belgelerini göndermediğini söylemişti.

TATİL İÇİN İSTANBUL'DAYDI

Kamerunlu golcü, Porto'nun verdiği 3 günlük izni İstanbul'da değerlendirmişti. Aboubakar'ın Beşiktaş yöneticileri ile de görüştüğü iddia edilmişti.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar için harekete geçti

Beşiktaş, Vincent Aboubakar için harekete geçti

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