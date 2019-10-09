Beşiktaş, Vincent Aboubakar için harekete geçti!
Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, Vincent Aboubakar hakkında çarpıcı sözler kullandı.
Spor Arena Dış Haberler | Beşiktaş'ta flaş Vincent Aboubakar gelişmesi yaşanıyor. Siyah beyazlı ekibin Futbol Direktörü Ali Naibi, Kamerunlu forvet için Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.
Portekiz'in A Bola gazetesinin ''Beşiktaş, Aboubakar'dan vazgeçmiyor'' başlığıyla verdiği haberde ''Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, golcü oyuncu ile ilgilendiklerini doğruladı.'' sözlerine yer verildi.
''OCAK AYI İÇİN GARANTİ VERİRİM''
Aboubakar transferi hakkında konuşan Naibi, ''Ocak ayında Beşiktaş'ın Aboubakar için girişimlere başlayacağı konusunda size garanti verebilirim. Aboubakar, Beşiktaş tarihinde iz bırakmış bir oyuncu. Taraftar da onu çok seviyor.'' dedi.
Bu sezon Porto'da sadece 2 maçta forma giyebilen ve gözden düşen 27 yaşındaki forvet için Beşiktaş, sezon başında da girişimlerde bulunmuştu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aboubakar'ı transfer etmek istediklerini ancak futbolcunun istenen sağlık belgelerini göndermediğini söylemişti.
TATİL İÇİN İSTANBUL'DAYDI
Kamerunlu golcü, Porto'nun verdiği 3 günlük izni İstanbul'da değerlendirmişti. Aboubakar'ın Beşiktaş yöneticileri ile de görüştüğü iddia edilmişti.
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