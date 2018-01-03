Beşiktaş Vida'yı KAP'a bildirdi! İşte ilk sözler...

İşte KAP'a yapılan açıklama;

Domagoj Vida ile 2017-2018 Sezonu 2.devresinden itibaren 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Beşiktaş'ın yeni transferi Vida, imza töreni öncesi BJK Tv'ye konuştu. Hırvat oyuncu şunları söyledi:

MANDZUKİC BOMBASI

"Başkanım Zagreb'e gelmişti. Bana çok ilgi gösterdi. Beşiktaş'a gelme kararını o zaman vermiştim, bekledim ve buradayım. Belki ben de Mandzukic'e "Come to Beşiktaş" derim. Sosyal medya hesabım yok, arkadaşlarım gönderdi ben de oradan izledim videoyu. Geçen sene Beşiktaş'a rakip olmuştum. Bu sene Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim ama lig maçlarını pek takip edemedim, geleceğim takım olduğu için bilgiler aldım" ifadelerini kullandı.

Vida'nın borsaya bildirmesinin ardından Vodafone Park Stadı'nda imza töreni düzenlendi...