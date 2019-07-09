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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
09.07.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Vida'nın sözleşmesini uzatıyor

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Beşiktaş, Vida'nın sözleşmesini uzatıyor

Transfer döneminin gözdeleri arasında yer alan Domagoj Vida, geleceğiyle ilgili olarak kararını verdi. Beşiktaş forması giymekten dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında bitecek sözleşmesini 2025’e kadar uzatmak için yönetimle görüşmelere başladı.

Siyah-Beyazlılar’ın 2017-18 sezonunun ara transfer döneminde bonservisi elinde olarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida, kısa sürede Beşiktaş’ta ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatmıştı.

30 yaşındaki stoper, geçen yıl Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda ülkesi Hırvatistan’la ikinci olmasının ardından transfer piyasasının gözdeleri arasında yer almıştı. İtalya ve İngiltere’den olmak üzere birçok kulüpten transfer teklifi alan ancak kulüpte kalan tecrübeli futbolcu, geleceğiyle ilgili olarak kararını verdi. Beşiktaş’la sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Vida’nın, Siyah-Beyazlı yönetimle menaceri aracılığıyla sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunduğu ortaya çıktı.

Teklifler var ama...

Beşiktaş formasıyla görev yapmaktan oldukça mutlu olduğu öğrenilen yıldız ismin, hala birçok takımdan teklif almasına rağmen kariyerine Türkiye’de devam etme konusunda ısrarcı olduğu bildirildi. Kara Kartal’da forma giydiği 1,5 sezonda 56 karşılaşmada görev yapan Vida’nın, görüşmelerin ardından sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatılması bekleniyor.

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