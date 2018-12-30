Beşiktaş Vida için 12 milyon Euro istedi
Fransız medyasına göre Monaco, 29 yaşındaki savunmacı için siyah beyazlılarla masaya oturdu. 8-9 milyon Euro’luk öneriye karşılık Beşiktaş 12 milyon Euro talep etti.
Ligin devre arasında savunmaya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş’ta, bir ‘kan kaybı’ daha yaşanabileceği ileriye sürülüyor.
Pepe’nin ayrılmasının ardından Domagoj Vida’ya da Monaco’nun talip olduğu iddia edildi. Fransız ekibi ile Beşiktaş’ın, Vida’nın transferi konusunda bir görüşme gerçekleştirdiğini yazan Le Parisien, Monaco’nun 8-9 milyon Euro’luk bir teklif yaptığına da yer verdi. Hırvatistan Milli Takımı’yla 2018 Dünya Kupası’nda çok başarılı bir performans ortaya koyan ve dünya 2.’liği yaşayan Vida’ya geçmişte teklifler gelmiş ancak oyuncu Beşiktaş’ta kalmıştı.
‘10 MİLYONA İMZA ATABİLİR’
Bu kez siyah beyazlı yönetimin, Domagoj Vida konusunda sıkı bir pazarlığa giriştiği ve Monaco’dan 12 milyon Euro talep ettiği ifade edildi. Haberde, yakın gelecekte Beşiktaş’ın 29 yaşındaki savunmacısının Monaco’ya 10 milyon Euro karşılığında imza atmasının kuvvetle muhtemel olduğuna da dikkat çekildi.
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