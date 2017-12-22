Beşiktaş ve Sivasspor'un Süper Lig'de 23. randevusu! Golsüz maç...

İki takım arasında geride kalan 22 lig maçında Beşiktaş 11, Sivasspor 6 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 4 müsabakayı kazanan Beşiktaş'ın toplam 28 golüne, Sivasspor 22 golle yanıt verdi.
SİVAS'TAKİ MAÇLAR
İki takım arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçından 7'sini Beşiktaş, 2'sini Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda Beşiktaş 13, Sivasspor ise 9 gol attı.
GOLSÜZ MAÇ YOK
Taraflar arasındaki 22 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.
İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.