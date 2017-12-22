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Beşiktaş ve Sivasspor'un Süper Lig'de 23. randevusu! Golsüz maç...

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 23. kez karşılaşacak.

Hürriyet Haber
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İki takım arasında geride kalan 22 lig maçında Beşiktaş 11, Sivasspor 6 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 4 müsabakayı kazanan Beşiktaş'ın toplam 28 golüne, Sivasspor 22 golle yanıt verdi.

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SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçından 7'sini Beşiktaş, 2'sini Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda Beşiktaş 13, Sivasspor ise 9 gol attı.

GOLSÜZ MAÇ YOK

Taraflar arasındaki 22 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.
İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

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