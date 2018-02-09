Beşiktaş ve Karabükspor 20. kez karşı karşıya! Karabükspor...
Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 20. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini Beşiktaş, 3'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın 35 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Karabük'te yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.
KARDEMİR KARABÜKSPOR'UN DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK
Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 9 lig maçından 5'ini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, hiç yenilmedi.
Sekizi İstanbul'da, biri Ankara'da oynanan maçlarda Beşiktaş 15, Kardemir Karabükspor ise 7 gol attı.
Geçen sezon İstanbul'daki maçta Beşiktaş 3-1 galip geldi.
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