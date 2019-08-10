Beşiktaş ve F.Bahçe'nin istediği Umut Le Havre'de
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Umut Meraş, kariyerini Fransa Lig 2 takımlarından Le Havre'de sürdürecek.
Önceki gün yeşil beyazlıların kampından ayrılarak İstanbul'a gelen ve kariyerini Fransa'da sürdürme kararı alan Umut Meraş, Le Havre'de...
Bursaspor, Le Havre kulübü ile bonuslarla birlikte toplam 2 milyon euroya anlaştı.
Fransız ekibi, Bursaspor'a 1.3 milyon euro bonservis bedelini nakit ödedi. Le Havre, yeşil beyazlılara bonuslarla 700 bin euro daha ödeyecek.
Yarın Fransa'ya gidecek olan Umut Meraş, Le Havre kulübü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
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