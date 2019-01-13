Beşiktaş Vagner Love'ı cezalandırıyor
Beşiktaş, izinsiz röportaj verdiği gerekçesiyle Vagner Love'u disiplin kuruluna sevk etti.
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen ve siyah-beyazlıları FIFA'ya şikayet etmekle tehdit eden Brezilyalı futbolcu hakkında resmi siteden şu açıklama yapıldı:
Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love’un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle