"Beşiktaş üzerine büyük oyunlar oynanıyor!"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynayacakları maçlara taraftar götürmeyeceklerini açıkladı.

Divan toplantısında konuşan Orman, UEFA’dan gelebilecek men cezasına karşın böyle bir karar aldıklarını belirtirken şu sözleri sarfetti;

“UEFA’dan ceza almamak için Avrupa’daki deplasman maçlarımıza seyirci götürmeyeceğiz. Bir tur veya organizasyon olmayacak. Avrupa’dan gelen bazı taraftarlar var. Buradan da duyuruyorum, gelmeyin efendim. Beşiktaş’a zarar verebilecek bir durum yaşamak istemiyoruz. İçerideki maçlarımız size açık.”

“Bir gün FETÖ’Cü ilan ediyorlar, bir gün bel altımıza iniyorlar. Birbirimize kenetlenip, efendilik içerisinde kalmaya ve Beşiktaş’ı iyi temsil etmeye, halkı iyi temsil etme gayreti içerisinde olmamız lazım”

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“Bizim hocamızla hiçbir zaman problem olmamıştır. Kuvvetler ayrılığı belli, herkesin çizgisi içinde çalışmamız vardır. O yüzden bu oyunlara kulaklarınızı kapatın. Bizim tek işimiz var. Sizleri mutlu edebilmek. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz.”