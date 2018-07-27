Beşiktaş, Umut Nayır transferini açıkladı!
Beşiktaş, Osmanlıspor'dan Umut Nayır'ı transfer ettiğini açıkladı. 1.91 boyundaki forvet, siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi.
Osmanlıspor ile 250 bin Euro bonservis bedelinde anlaşan siyah-beyazlılar oyuncunun kendisi ile de Türk Lirası üzerinden sözleşme yaptı. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcuya ilk sezon için 1 milyon 750 bin TL ödeyecek.
ÜST ÜSTE 2 TRANSFER
Beşiktaş'ın sözleşme imzalamak için İstanbul'da getirdiği Roco, siyah-beyazlı formayı giydi.
Siyah-Beyazlı ekibin sosyal medya hesabından Şilili oyuncunun Beşiktaş formalı fotoğrafları yayınlanarak, "Beşiktaş'ımıza hoş geldin Roco" notu düşüldü.
Umut Nayir kimdir?
Umut Nayir kariyerinde Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 89 maçta 32 gol attı ve 4 asist yaptı. Umut Nayir , Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 48 maçta 27 gol attı. Umut Nayır, Türkiye Kupası'nda ise 18 maçta 10 gol attı. Umut Nayir Süper Lig'de 9 maçta 1 gol attı. Umut Nayir , TFF 2. Lig play-off'ta 4 maçta 2 gol attı. Umut Nayir , Spor Toto 1. Lig play-off'ta 3 maçta 2 gol attı. 28 Haziran 1993 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Mehmet Umut Nayir 1.91 boyunca santrafor olarak görev yapıyor.
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