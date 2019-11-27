Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Slovan Bratislava'yı konuk edecek
Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Kupada üst tura çıkma şansını yitiren ve puanı bulunmayan siyah beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens forma giyemeyecek.
4 maçta da yenildi
Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı.
K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Tarihinin en uzun yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.
Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.
Lens cezalı
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak.
Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.
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