Beşiktaş Udinese hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Avusturya kampında Serie A'nın güçlü takımlarından Udinese ile hazırlık maçında karşılaşacak. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş Udinese hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasında devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip bu kapsamda, Udinese ile karşı karşıya gelecek. İşte, Beşiktaş Udinese maçına ilişkin tüm bilgiler...
Süper Lig’de yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında bu akşam Udinese ile karşılaşacak. Groedig Goldberg Stadı’nda oynanacak mücadelenin başlama saati TSİ 20.00 olarak belirlendi. Abdullah Avcı’nın öğrencilerinin İtalyan Udinese karşısındaki mücadelesi Smart Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Boyd, Güven
Udinese: Musso, Samir, Fofana, Jajalo, Lasagna, Larsen, Pussetto, Becao, Barak, De Maio, Balic
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