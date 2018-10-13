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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.10.2018 - 14:09, Son Güncelleme:

Beşiktaş, U21 takımıyla 2-2 berabere kaldı! Adriano'nun durumu...

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Beşiktaş, U21 takımıyla 2-2 berabere kaldı! Adriano'nun durumu...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, 21 yaş altı takımıyla yaptığı maçla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, kulübün 21 yaş altı takımıyla yapılan hazırlık maçı 2-2 sona erdi.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan A takımın ikinci yarıda golleri Mustafa Pektemek'ten geldi. Vagner Love da bir penaltı atışından yararlanamadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, milli maçlar arası nedeniyle elinde 11 futbolcu ve 4 kaleci bulunmasından dolayı, Quaresma'ya ilk yarıda 21 yaş altı takımında görev verdi. Quaresma, ikinci yarıda ise Adriano'nun yerine A takımda
forma giydi.

21 yaş altı takımının golleri ise Quaresma ve Yusuf Atasoy'un penaltı atışlarıyla geldi.

Şenol Güneş, ikinci yarıda oyundan çıkardığı Gökhan Töre'nin yerine genç oyuncu Halil Duman'a A takımda şans verdi.

Adriano maçı tamamlayamadı
Sakatlığı nedeniyle son 5 maçta forma giyemeyen ve dün yapılan idmanda takımla çalışmalara başlayan Adriano Correia da hazırlık maçında sahaya çıktı.

Hazırlık maçının ilk yarısında sakatlanan ve tedavisinin ardından oyuna devam eden Adriano, ilk yarının sonlarına doğru ise ağrısı nedeniyle oyundan çıktı ve soyunma odasına gitti.

Antrenman maçının ilk yarısında saha kenarında özel olarak çalışan Alman kaleci Loris Karius, ikinci yarıda kaleye geçti.

Suriyeli çocuklardan ziyaret
Siyah-beyazlı takımın maçını bir grup Suriyeli çocuk da izledi.

Birleşmiş Milletlerin desteklediği Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'nın (WALD) organize ettiği etkinlikte çocuklar, Beşiktaşlı futbolcu ve teknik heyetle bir araya geldi.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına 15 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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