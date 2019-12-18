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Basketbol
AA
18.12.2019 - 23:28, Son Güncelleme:

Beşiktaş TRC İnşaat 79-83 Roche Vendee

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Beşiktaş TRC İnşaat 79-83 Roche Vendee

Beşiktaş TRC İnşaat Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Fransa ekibi Roche Vendee'ye 83-79 yenildi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan mücadelede ilk periyot siyah-beyazlıların 28-20 üstünlüğüyle sona erdi.

Soyunma odasına 38-38'lik eşitlikle girilirken, final periyoduna 67-61 üstünlükle giden konuk ekip, parkeden 83-79 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 9 Ocak Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

Beşiktaş TRC İnşaat 79-83 Roche Vendee

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