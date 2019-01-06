Beşiktaş, transferi resmen duyurdu!
Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Beşiktaş, defansa da bir takviye yaptı. Siyah-Beyazlı kulüp transferi resmen duyurdu.
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre; detaylı kan tetkikleri yapılan Mirin; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin’i kadrosuna kattı.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin’e başarılar dileriz.
Beşiktaş JK
Yorumları Göster
Yorumları Gizle