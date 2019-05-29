Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! 6.5 milyon euro...
Beşiktaş, Adem Ljajic’in transferi konusunda kulübü Torino ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.
Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Torino Kulübü’nden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic’in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe, ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6.500.000 Avro ödenecektir.”
2018-19 sezonun başında İtalyan kulübü Torino'dan transfer edilen Adem Ljajic, siyah beyazlı formayla Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 32 maça çıktı.
Sırp futbolcu, Beşiktaş'a 9 gol, 14 asistle büyük katkı sağladı.
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