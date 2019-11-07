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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş transfere erken başladı

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Beşiktaş transfere erken başladı

Beşiktaş transferde Alman kaleci Timon Wellenreuther ile Kosovalı stoper Emir Umit'in peşine düştü.

İsmail ER - Ahmet Nur Çebi’nin başkanlığa seçilmesiyle yeni bir döneme giren Beşiktaş’ta, Gökhan Keskin liderliğindeki scout ekibi, yurt içi ve yurt dışında oyuncu arayışına hız verdi. Keskin ve ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı’dan gelen talep üzerine arayışlarını savunma, kale ve forvet mevkileri üzerine yoğunlaştırdı.

Siyah beyazlıların bugüne dek yaptığı araştırmalar sonucunda iki futbolcunun ön plana çıktığı belirtildi. Bu isimlerin ilki, Hollanda 1. Ligi takımlarından Willem II’nin kalecisi Timon Wellenreuther.

Şampiyonlar Ligi tecrübesi var

23 yaşında ve 1.87 metre boyundaki Alman kaleci, genç yaşına karşın oldukça deneyimli bir futbolcu. Wellenreuther, 2014-15 sezonunda henüz 19 yaşında iken Schalke 04 formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e karşı 2 maçta forma giydi. Aynı sezon Schalke’de 8 Bundesliga karşılaşmasında oynayan Wellenreuther, bir sonraki sezon gittiği Mallorca’da 33 maçta görev yaptı.

Willem II ile sözleşmesi Haziran 2020’de sona erecek olan Wellenreuther, bu sezon oynadığı 13 maçta 17 gol yerken, 3 karşılaşmayı gol yemeden kapattı.

Emir Umit geleceğin yıldız adayı

Beşiktaş scout ekibinin olumlu rapor verdiği diğer futbolcu ise Kosova’nın FC Llapi takımında forma giyen Emit Umit. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 19 yaşında ve 1.87 metre boyundaki defans oyuncusu, her iki ayağını da iyi kullanıyor.

Kosova U19 Milli Takımı’nda da forma giyen ve kulübüyle 2 yıllık sözleşmesi bulunan Umit’i, Avrupa’dan başka takımların da izlediği belirtildi. Beşiktaş yönetimi, Umit ve Wellenreuther’in transferlerini en kısa sürede gerçekleştirerek ucuza mal etmeyi planlıyor.

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