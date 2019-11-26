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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
26.11.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Beşiktaş transferdeki ilk hedefini belirledi

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Süper Lig’de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Beşiktaş’ta devre arası transfer çalışmaları da başlıyor. Kadrosuna 1 forvet ve 1 orta saha takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılarda ilk hedef, Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme. Brezilyalı futbolcuyla ilgili ilk görüşme geçen hafta yapıldı.

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapmasına karşın son haftalarda aldığı galibiyetlerle basamakları hızla tırmanan ve zirve yarışında iddialı bir konuma gelen Beşiktaş’ta transfer gündemi de başlamış durumda. Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Emre Kocadağ, göreve geldikten sonra Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne tam anlamıyla kamp kurdu ve futbolcuların kafalarının rahat etmesi için imkanları seferber etti. Alınan başarılı sonuçlarda önemli bir katkısı olan yönetim, şimdi de nokta atışı transfer yaparak, ikinci yarıda takımın zirve yürüyüşünde önemli takviyeler yapmak istiyor. Abdullah Avcı ve ekibiyle sürekli irtibat halinde olan 2 yönetici, devre arasında yapılacak olan transferler konusunda da görüşmelerini sürdürüyor. 1 forvet ve 1 orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş’ta ilk hedef Yeni Malatyaspor’da oynayan Guilherme. Brezilyalı futbolcunun menajeriyle geçen hafta Ümraniye’de ilk görüşmesini yapan yöneticiler, devre arasında bu transferi bitirmek istiyor.

Beşiktaş Emre Kılınç transferini bitiriyor
Beşiktaş Emre Kılınç transferini bitiriyor

Gidecek isimler de belli oluyor

Transfere kaynak oluşturmak için bazı isimlerle yolları ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, ilk olarak sezon başında Toulouse’a kiralık olarak gide Mirin ve Zulte Waregem’e kiralanan Larin için görüşmelerde bulunacak. Bu 2 futbolcu için, forma giydiği ekiplerin satın alma opsiyonlarını kullanıp kullanmayacaklarını soracak olan siyah-beyazlılar, Mirin ve Larin’den bonservis ücreti kazanmak için pazarlıklara başlayacak. Kadrodaki isimlerden de bazı futbolcuları göndermek isteyen yöneticiler, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda hareket edecek. Geride kalan 12 hafta sonrasında Enzo Roco, Orkan Çınar ve Lens’le yolları ayırmaya karar veren teknik ekip, bu konuda yönetime de gerekli raporu sunacak. Ayrıca sezon başında kadroya dahil edilen Boyd için de gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Guilherme’yle ilk temas sağlandı

Beşiktaş, devre arasında kadroya katmayı planladığı Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı oyuncusu Guilherme ile ilk teması sağladı. Oyuncunun menajeriyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen yöneticiler, bu futbolcunun şartlarıyla ilgili bilgi aldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın transferine onay verdiği orta saha oyuncusu konusunda girişimlere başlayacak olan Beşiktaş, bir yandan da Oğuzhan Özyakup ile Trabzonspor görüşmelerini de bekliyor. Oğuzhan’ı kadrosuna katmak isteyen Trabzonsporla masaya oturacak olan yönetim, anlaşmanın sağlanması halinde Guilherme’yi transfer edecek. Yeni Malatyaspor’la 1,5 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Guilherme’nin bonservisi ise İtalya Serie B ekiplerinden Benevento’da. Öte yandan siyah-beyazlı yöneticilerin Guilherme konusunda Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan da görüş aldığı öğrenildi.

Beşiktaş transferdeki ilk hedefini belirledi

Beşiktaş transferdeki ilk hedefini belirledi

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