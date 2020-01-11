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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2020 - 10:59,Son Güncelleme:/

Beşiktaş, transfer için 3 aday belirledi! Papiss Cisse, Aboubakar, Rodallega...

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Beşiktaş, transfer için 3 aday belirledi! Papiss Cisse, Aboubakar, Rodallega...

Cenk Tosun'u Crystal Palace'a kaptıran Beşiktaş, forvet takviyesi için 3 aday belirledi.

Kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, Cenk Tosun’un Crystal Palace’a transferi sonrasında rotayı artık tamamen Vincent Aboubakar, Papiss Cisse ve Hugo Rodallega’ya çevirdi.

Siyah-Beyazlılar, 3 forvetten birini kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Cenk Tosun transferini TFF’nin ağır davranması nedeniyle sonuçlandıramayan Kara Kartal, artık federasyondan gelecek kararı bekliyor. (Fanatik)

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

MevzuBahis | 11-12 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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