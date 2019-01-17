Beşiktaş transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri..
Beşiktaş transfer haberleri siyah beyazlı taraftarlar tarafından merakla takip edilirken, gündeme gelen transfer iddiaları da dikkat çekiyor. Babel'in Fulham'a transferinin ardından gözler şimdi Lens hakkında yaşanan gelişmelerde. Peki Beşiktaş transfer haberlerinde son yaşanan gelişmeler neler?
Siyah-Beyazlıların bir diğer Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'e de İngiltere Premier Lig ekiplerinden teklif geldiği öğrenildi. Kara Kartal, Sunderland'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Lens'i satın alma opsiyonunu kullanarak transfer etmişti.
Satın alma bedeli olarak da Ada takımına 4 milyon Euro ödenmişti. Beşiktaş'ın sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Hollandalı yıldız için 7 milyon Euro isteyeceği öne sürüldü.
31 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 20 maçta 5 gol attı ve 7 asist yaptı. Lens'in, İngiliz kulüplerinden birine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)
Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Muhayer Oktay, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, transfer görüşmelerine başlanan Muhayer Oktay'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.
Almanya'da Bochum ve Düsseldorf altyapılarında forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, orta sahada görev alıyor.
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