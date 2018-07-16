Beşiktaş transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Spor Arena
16.07.2018 - 15:54, Son Güncelleme:

Beşiktaş transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri

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Beşiktaş transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri
Transferde büyük beklentileri olan Beşiktaş taraftarı, efsane isimleriyle yeni sezonda buluşacak... İşte o detaylar...

Beşiktaş transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Spor basınında yer verilen isimlere göre siyah-beyazlıların gündeminde önemli isimler var. Peki Beşiktaş transfer haberlerinde kimlerin adı geçiyor? İşte transfer haberlerinde yaşanan son gelişmeler

Beşiktaş transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanırken, özellikle orta saha ve hücum hattını güçlendirecek isimler üzerinde duruluyor. Bu isimler arasında en dikkat çeken oyuncu ise Andy Caroll. Peki Beşiktaş transfer haberlerinde başka hangi futbolcuların adı geçiyor? İşte transfer haberlerinde gündeme gelen o isimler

Kartal’a İngiliz forvet: Andy Carroll

"Santrafor arayışlarını sürdüren siyah beyazlılara, menajerler tarafından Andy Carroll önerildi. Yönetim, yıldız oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş’in raporunu bekliyor"

Caceres’in değeri 5 milyon Euro

"Sağ kanata Gökhan Gönül’ün yerine alternatif arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Uruguay Milli Takımı’ndaki performansının ardından Caceres’i gündemine almıştı. Lazio’da görev alan Uruguaylı futbolcunun sözleşmesinde 5 milyon Euro’ya serbest kalır maddesinin olduğu öğrenildi. Siyah beyazlılar bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor"

Kartal’a sürpriz isim Carrascal

"Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi’nin 20 yaşındaki Kolombiyalı Jorge Carrascal ile ilgilendiği iddia edildi"

Pazarlıklar kızıştı

"Beşiktaş’ın değerini 35 milyon Euro olarak belirlediği Vida için Liverpool 22 milyon Euro’ya kadar çıktı"

Vida için kıran kırana

"Hırvat futbolcu için girişimde bulunan ilk kulüp olan Everton, 14 milyon Euro teklif etti. Ardından devreye giren Liverpool, 20 milyon Euro önerdi. Everton bunun üzerine ’22 milyon Euro artı 40 maç oynarsa 3 milyon Euro bonus’ önerisinde bulundu."

Rota yeniden Rafael

"Lyon’da oynayan Brezilyalı sağ bekin transferi yine gerçekleşmezse Roma’dan Karsdrop ile görüşülecek"

 

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