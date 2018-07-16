Beşiktaş transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri
Beşiktaş transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Spor basınında yer verilen isimlere göre siyah-beyazlıların gündeminde önemli isimler var. Peki Beşiktaş transfer haberlerinde kimlerin adı geçiyor? İşte transfer haberlerinde yaşanan son gelişmeler
Beşiktaş transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanırken, özellikle orta saha ve hücum hattını güçlendirecek isimler üzerinde duruluyor. Bu isimler arasında en dikkat çeken oyuncu ise Andy Caroll. Peki Beşiktaş transfer haberlerinde başka hangi futbolcuların adı geçiyor? İşte transfer haberlerinde gündeme gelen o isimler
Kartal’a İngiliz forvet: Andy Carroll
"Santrafor arayışlarını sürdüren siyah beyazlılara, menajerler tarafından Andy Carroll önerildi. Yönetim, yıldız oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş’in raporunu bekliyor"
Caceres’in değeri 5 milyon Euro
"Sağ kanata Gökhan Gönül’ün yerine alternatif arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Uruguay Milli Takımı’ndaki performansının ardından Caceres’i gündemine almıştı. Lazio’da görev alan Uruguaylı futbolcunun sözleşmesinde 5 milyon Euro’ya serbest kalır maddesinin olduğu öğrenildi. Siyah beyazlılar bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor"
Kartal’a sürpriz isim Carrascal
"Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi’nin 20 yaşındaki Kolombiyalı Jorge Carrascal ile ilgilendiği iddia edildi"
Pazarlıklar kızıştı
"Beşiktaş’ın değerini 35 milyon Euro olarak belirlediği Vida için Liverpool 22 milyon Euro’ya kadar çıktı"
Vida için kıran kırana
"Hırvat futbolcu için girişimde bulunan ilk kulüp olan Everton, 14 milyon Euro teklif etti. Ardından devreye giren Liverpool, 20 milyon Euro önerdi. Everton bunun üzerine ’22 milyon Euro artı 40 maç oynarsa 3 milyon Euro bonus’ önerisinde bulundu."
Rota yeniden Rafael
"Lyon’da oynayan Brezilyalı sağ bekin transferi yine gerçekleşmezse Roma’dan Karsdrop ile görüşülecek"
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