Beşiktaş transfer haberleri | Yevhen Konoplyanka için dünyaları istediler
Alman ekibinin talebine olumsuz yanıt veren siyah beyazlı yöneticiler, “Dorukhan bizim vazgeçemeyeceğimiz bir oyuncu” dedi. Beşiktaş, Konoplyanka’nın bonservisi için en fazla 4 milyon Euro ödemeyi planlıyor.
Beşiktaş’ın uzun süredir gündeminde yer alan Yevhen Konoplyanka’nın transferi konusunda ilginç gelişmeler yaşandı. Prensipte anlaşma sağladıkları Ukraynalı kanat oyuncusunun bonservisi için Schalke 04 yetkilileri ile pazarlığa oturan siyah beyazlı yöneticiler ummadıkları bir
taleple karşılaştı. Alman ekibi, 30 yaşındaki Konoplyanka için 3.5 milyon Euro artı Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan 23 yaşındaki Dorukhan Toköz’ü bonservisiyle birlikte istedi. Bu talebi şaşkınlıkla karşılayan siyah beyazlılar, “Kabul etmemiz mümkün değil yanıtını verdi"
2017’de 12.5 milyon Euro’ya alındı
Schalke 04 yetkilileri Yevhen Konoplyanka’yı 2017 yılında Sevilla’dan 12.5 milyon Euro’ya satın aldıklarını hatırlatarak, “Sizden istediğimiz rakam yüksek değil. Daha düşük bir bedele satmamız söz konusu olamaz. Yevhen uluslararası piyasada ismi olan bir futbolcu” dedi. Beşiktaş yönetiminin, Fenerbahçe’nin de transfer gündeminde yer alan Ukraynalı futbolcu için en fazla 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi düşündüğü belirtildi. Siyah beyazlılar Almanya’dan ayrılmak isteyen Konoplyanka ile yıllık 3 milyon Euro karşılığında el sıkışmıştı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Schalke 04 formasıyla oynadığı 21 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.
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