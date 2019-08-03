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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş transfer haberleri | Yevhen Konoplyanka için dünyaları istediler

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Beşiktaş transfer haberleri | Yevhen Konoplyanka için dünyaları istediler

Alman ekibinin talebine olumsuz yanıt veren siyah beyazlı yöneticiler, “Dorukhan bizim vazgeçemeyeceğimiz bir oyuncu” dedi. Beşiktaş, Konoplyanka’nın bonservisi için en fazla 4 milyon Euro ödemeyi planlıyor.

Beşiktaş’ın uzun süredir gündeminde yer alan Yevhen Konoplyanka’nın transferi konusunda ilginç gelişmeler yaşandı. Prensipte anlaşma sağladıkları Ukraynalı kanat oyuncusunun bonservisi için Schalke 04 yetkilileri ile pazarlığa oturan siyah beyazlı yöneticiler ummadıkları bir
taleple karşılaştı. Alman ekibi, 30 yaşındaki Konoplyanka için 3.5 milyon Euro artı Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan 23 yaşındaki Dorukhan Toköz’ü bonservisiyle birlikte istedi. Bu talebi şaşkınlıkla karşılayan siyah beyazlılar, “Kabul etmemiz mümkün değil yanıtını verdi"

2017’de 12.5 milyon Euro’ya alındı

Schalke 04 yetkilileri Yevhen Konoplyanka’yı 2017 yılında Sevilla’dan 12.5 milyon Euro’ya satın aldıklarını hatırlatarak, “Sizden istediğimiz rakam yüksek değil. Daha düşük bir bedele satmamız söz konusu olamaz. Yevhen uluslararası piyasada ismi olan bir futbolcu” dedi. Beşiktaş yönetiminin, Fenerbahçe’nin de transfer gündeminde yer alan Ukraynalı futbolcu için en fazla 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi düşündüğü belirtildi. Siyah beyazlılar Almanya’dan ayrılmak isteyen Konoplyanka ile yıllık 3 milyon Euro karşılığında el sıkışmıştı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Schalke 04 formasıyla oynadığı 21 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.

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