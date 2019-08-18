Beşiktaş transfer haberleri | Volkan Babacan tamam! 2 yıllık imza...
Beşiktaş sol kanat için arayışlarına tam gaz devam ediyor... Southampton'ın sol kanadı Mohamed Elyounoussi ile prensipte anlaşan Beşiktaş, İngiliz ekibiyle ise görüşmelerini sürdürüyor.
Kiralık pazarlıklarında büyük ilerleme sağlanırken, Norveçli yıldızın, hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imzayı atması bekleniyor. Beşiktaş'ın sol kanat için ilgilendiği diğer futbolcu ise Everton'ın 30 yaşındaki futbolcusu Yannick Bolasie. Sol kanat ve forvet olarak çift yönlü oynayabilen oyuncunun kiralama maliyetini düşürmeye çalışan (takımıyla 2021 yılına kadar sözleşmesi var) Beşiktaş, iki futbolcudan birini kadrosuna katacak. Ama Kartal için öncelik Mohamed Elyounoussi…
VOLKAN BABACAN GELİYOR!
Kalecı arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan'da ısrarcı.. Volkan da, siyah-beyazlı ekibe gelmeye sıcak bakıyor. Başakşehir, Bursaspor'dan Muhammed'i aldığı an Kartal, Volkan Babacan'ı kadrosuna katacak ve 2 yıllık sözleşme imzalatacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor hezimeti sonrası konuştu...
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