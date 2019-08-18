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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
18.08.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Beşiktaş transfer haberleri | Volkan Babacan tamam! 2 yıllık imza...

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Beşiktaş transfer haberleri | Volkan Babacan tamam! 2 yıllık imza...

Beşiktaş sol kanat için arayışlarına tam gaz devam ediyor... Southampton'ın sol kanadı Mohamed Elyounoussi ile prensipte anlaşan Beşiktaş, İngiliz ekibiyle ise görüşmelerini sürdürüyor.

Kiralık pazarlıklarında büyük ilerleme sağlanırken, Norveçli yıldızın, hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imzayı atması bekleniyor. Beşiktaş'ın sol kanat için ilgilendiği diğer futbolcu ise Everton'ın 30 yaşındaki futbolcusu Yannick Bolasie. Sol kanat ve forvet olarak çift yönlü oynayabilen oyuncunun kiralama maliyetini düşürmeye çalışan (takımıyla 2021 yılına kadar sözleşmesi var) Beşiktaş, iki futbolcudan birini kadrosuna katacak. Ama Kartal için öncelik Mohamed Elyounoussi…

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VOLKAN BABACAN GELİYOR!

Kalecı arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan'da ısrarcı.. Volkan da, siyah-beyazlı ekibe gelmeye sıcak bakıyor. Başakşehir, Bursaspor'dan Muhammed'i aldığı an Kartal, Volkan Babacan'ı kadrosuna katacak ve 2 yıllık sözleşme imzalatacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor hezimeti sonrası konuştu...

"Sistemleri denedik ama olmadı"Süper Lig’in 1. haftasında Demir Grup sahasında Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını cevapladı. Avcı, "Dizayn etmeye çalıştığımız sistem ilk yarı itibariyle karşılığını alamadık. 2. yarıda basit bir toptan yediğimiz ikinci gole kadar aslında sistem biraz devreye girmeye başlamıştı. 2-0’dan sonra oyuncuların alışık olduğu düzene döndük, onda da bir cevap alamadık" dedi.
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Beşiktaş transfer haberleri | Volkan Babacan tamam 2 yıllık imza...

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