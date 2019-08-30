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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.08.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Beşiktaş Transfer Haberleri | Kartal, Elneny'i bitiriyor!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal'in orta sahasını bitiriyor. Medel'i Bologna'ya gönderen siyah beyazlılar, yıldız futbolcuyu İngiliz ekibinden bedelsiz kiralayacak. İşte detaylar...

Beşiktaş, ön libero sorununu Mısırlı ortaya sahayı kadrosuna katarak çözdü. Siyah beyazlılar, Maia'da sorun çıkınca Arsenal'in orta sahasına yöneldi. İngiliz ekibi, Mohamed Elneny'i bedelsiz olarak kiralamayı kabul etti.

Ricardo Quaresma: En iyisini yapmak istiyorum
Ricardo Quaresma: "En iyisini yapmak istiyorum"

Beşiktaş, ön libero transferinde sona geldi… Lille forması giyen Thiago Maia ile el sıkışan siyah-beyazlılar, oyuncunun menajerliğini de yapan babası Joel Maia'nın oğlunu Türkiye'ye göndermek istememesi üzerine daha önce de gündemine gelen Mohamed Elneny'e yöneldi. 27 yaşındaki Mısırlı yıldız için Arsenal ile temasa geçen Kartal, yapılan pazarlıklar sonrasında masadan istediğini alarak kalktı.

İSTANBUL'A GELİP SÖZLEŞME İMZALAYACAK

İngiliz ekibi, takımda forma şansı bulamayan Elneny'i bedelsiz olarak Beşiktaş'a kiralamayı kabul etti. Arsenal'le 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun İstanbul'a gelip, mukavele imzalaması bekleniyor. Bu arada Beşiktaş, Thiago Maia defterini de tam olarak kapatmadı. Orta sahaya iki takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki Brezilyalıyı ikna etmeye çalışıyor.

17 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR

Elneny, geçen sezon Arsenal'de 17 maça çıkarken takımına 1 asistlik katkı yaptı. Ancak bu sezon forma şansı bulamadı. 27 yaşındaki futbolcu, 75 kez giydiği Mısır Milli Takım formasıyla da 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş Transfer Haberleri | Kartal, Elnenyi bitiriyor

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