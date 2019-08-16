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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.08.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Beşiktaş transfer haberleri | İkinci Cenk Tosun hamlesi...

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Burak’ın sakatlığı sonrası harıl harıl forvet aramaya başlayan Siyah-Beyazlılar, Cenk Tosun için ikinci kez İngiltere’ye çıkarma yapacak. Daha önce Premier Lig’de kalmak istediğini söyleyen milli yıldız, ikna edilmeye çalışılacak.

Süper Lig’de bu sezonki ilk maçını yarın Sivasspor ile deplasmanda oynayacak Beşiktaş’ta golcü sıkıntısı yaşanıyor. Burak Yılmaz’ın sakatlığı sonrası forvet transferini öncelik olarak belirleyen Siyah- Beyazlılar, Avrupa’nın dört bir tarafında temaslarını sürdürüyor. Ancak Kartal’ın aklında yine o isim var: Cenk Tosun.

Orada gözden düştü

Kulübe 23 milyon Euro’nun üzerinde bonservis bedeli kazandırarak Everton’ın yolunu tutan Cenk, Ada ekibinde gözden düşmüş durumda. Premier Lig’de ilk maçta yedek kalan ve sonradan da oyuna girmeyen Cenk Tosun, İngiliz basınına göre sezon genelinde benzer rolü üstlenecek. Yani ilk 11’de hocası tarafından tercih edilmesi bir hayli zor.

Ada’da transfer bitti

Siyah-Beyazlılar ise bu durumu avantaja çevirip, milli yıldızı 1 seneliğine kiralamak istiyor. Ada’da transfer dönemi son erdiği için Cenk’in başka bir İngiliz ekibine gitme ihtimali yok. Beşiktaş Yönetimi, daha önce temas kurduğu ancak olumsuz yanıt aldığı 28 yaşındaki forvet konusunda yeniden Ada’ya çıkarma yapma kararı aldı.

Orman devreye girecek

Everton kulübünün Cenk’i kiralamaya pek soğuk bakmadığı öğrenilirken, burada önemli olan nokta başarılı golcüyü ikna etmek. Yapılan önceki görüşmede İngiltere’de kalmak istediğini söyleyen Cenk Tosun için Kartal bu kez tüm kozları oynayacak. Transferin gerçekleşmesi kolay değil ancak Başkan Fikret Orman bizzat devreye girecek.

Yabancıda ilk hedefler: Abobakar ve Babacar!

Cenk Tosun’u kiralamak adına elinden geleni yapan Beşiktaş’ın listesinde başka yerli forvet bul unmuyor. Yabancılarda ise ilk iki sırada onların ismi yazıyor: Babacar & Aboubakar. Sassuolo forması gi yen Babacar 26 yaşında ve fizik olarak da gayet iyi durumda. Yönetim, İtalyan ekibiyle pazarlıklara devam ediyor. Aboubakar ise taraftarın sevgilisi ancak yaşadığı ciddi sakatlıklar düşündürüyor. Bu konuda oyuncunun detaylı raporları inceleniyor. (Fanatik)

Beşiktaş transfer haberleri | İkinci Cenk Tosun hamlesi...

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