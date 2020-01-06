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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2020 - 09:57,Son Güncelleme:/

Beşiktaş Son Dakika Transfer Haberleri: Fernando Llorente sürprizi

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Ara transfer sezonunun resmen başlamasıyla kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş'ın Fernando Llorente ile ilgilendiği öne sürüldü.

Forvet takviyesi için pek çok ismi gündemine alan ve girişimlere başlayan Beşiktaş için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan biri de dün İtalyan medyasından geldi.

Napoli'ye yakınlığı ile bilinen areanapoli.it sitesi, siyah-beyazlıların İspanyol golcü Fernando Llorente'yi takibe aldığını duyurdu.

Haberde Beşiktaş'ın Roma'lı Nikola Kalinic için de girişimlerde bulunduğu hatırlatılarak "İstanbul kulübü, Kalinic'e el atmayı umuyordu, ancak Roma, onu bırakmak istemeyince uluslararası alanda daha fazla araştırma yapıp Llorente konusunda harekete geçmeye karar verdiler" denildi.

2.5 ALIYOR, 3 İSTEYEBİLİR

Napoli'nin yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun 34 yaşındaki Llorente ile çalışmak istemediği belirtilirken, 1.93 boyundaki oyuncunun Napoli'de 2.5 milyon Euro kazandığı ve Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro isteyebileceği detayına yer verildi. (Fotomaç)

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Beşiktaş Son Dakika Transfer Haberleri: Fernando Llorente sürprizi

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