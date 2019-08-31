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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
31.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş transfer haberleri | Elneny geldi, Aboubakar yolda!

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Beşiktaş, Medel’in yerine aldığı ve dün İstanbul’a getirdiği Muhammed Elneny’nin sadece 2.5 milyon Euro’luk ücretini ödeyecek. Arsenal’e kiralama bedeli verilmeyecek. Kartal, Burak’a alternatif olarak da eski futbolcuları Aboubakar ile söz kesti. Kamerunlu golcü sağlık kontrolünden geçerse transfer edilecek.

Transferde sessiz ve derinden ilerleyen Beşiktaş, iki önemli futbolcuyla daha anlaştı. Siyah beyazlılar, Arsenal’in Mısırlı ön liberosu Muhammed Elneny ve Porto’da forma giyen eski santrforu Vincent Aboubakar’ı kiralık olarak renklerine katıyor. Elneny için Arsenal’e para ödemeyecek olan Beşiktaş, futbolcuya 1 yıl için 2.5 milyon Euro net ücret verecek. Mısırlı futbolcunun satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro. Dün gece İstanbul’a gelen Elneny, bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sözleşme imzalayacak.

Yerli stoper ve yabancı orta saha alınacak

Burak Yılmaz’a alternatif olarak düşünülen Aboubakar’la ve kulübü Porto ile anlaşma sağlandı. Sakatlığı nedeniyle geçen sezonun büyük bölümünde forma giyemeyen Kamerunlu, sağlık kontrollerinden geçerse, 1 yıllığına kiralanacak. Aboubakar’ın pazartesi İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Beşiktaş’ta 2016-17 sezonunda oynayan Aboubakar, 38 maçta 19 gol, 4 asist üretmişti. Kartal’ın ayrıca Demba Ba için de Başakşehir’le görüştüğü belirtilirken, yerli bir stoper ile yabancı bir orta saha alarak transferi kapatacağı belirtildi.

Muhammed Elneny, atletik özellikleriyle Atiba’yı aratmaz

Beşiktaş’ın, Bologna’ya sattığı Gary Medel’in yerine aldığı Muhammed Elneny, fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. 20 yaşında iken gittiği Basel’de daha cesur ve dikine oynayan Elneny, Arsenal’de atletik özelliklerini ön plana çıkarmak zorunda kaldı. Zira Premier Lig’de rakip kaleye gitmek o kadar kolay değil. Kalabalık Arsenal orta sahasında Guendouzi, Torreira ve Xhaka’nın gerisinde kalan Elneny için Premier Lig’den ayrılmak yeni bir fırsat olabilir. İngiltere’de gösteremediği yeteneklerini Beşiktaş’ta pekalâ gösterebilir. Atletiktir, koşucudur, Atiba’yı o anlamda aratmayacağı kesin.

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