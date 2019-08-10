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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
10.08.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Beşiktaş transfer haberleri | Arturo Vidal bombası!

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Transferin son günlerinde gaza basan Beşiktaş için bomba bir transfer iddiası gündeme geldi. Beşiktaş'ın Barcelona'da forma giyen Arturo Vidal için teklif götürdüğü öne sürüldü.

Yaz transfer dönemini ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye oranla daha sessiz geçiren Beşiktaş'la ilgili Şili basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Siyah Beyazlılar'ın Barcelona'da forma giyen Arturo Vidal için teklif yaptığı öne sürüldü.

Yaz transfer dönemini ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye oranla daha sessiz geçiren Beşiktaş'la ilgili Şili basınından gelen bir iddia gündeme bomba gibi düştü. AS gazetesinin Şili edisyonu, Siyah Beyazlılar'ın Barcelona'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Arturo Vidal'i kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Beşiktaş yönetimi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 4 milyon euro önererek Serie A devi Inter'den daha yüksek bir maaş teklifinde bulundu. Barça ile 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan yıldız ismin geleceğiyle ilgili nihai kararını ise önümüzdeki günlerde vereceği belirtildi.

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Beşiktaş transfer haberleri | Arturo Vidal bombası

Beşiktaş transfer haberleri | Arturo Vidal bombası

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