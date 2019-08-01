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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sabah
01.08.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Beşiktaş transfer haberleri | Anlaşma tamam! Yevhen Konoplyanka...

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Beşiktaş transfer haberleri | Anlaşma tamam! Yevhen Konoplyanka...
Foto: AP

Beşiktaş, Schalke'nin Ukraynalı oyuncusu Yevhen Konoplyanka'nın transferinde mutlu sona çok yakın. Alman kulübün inadını kıran siyah beyazlılar, 3 milyon Euro'da anlaşmaya vardı. Tyler Boyd'un ardından Ukraynalı kanat oyuncusunun da kadroya katılması bekleniyor.

Beşiktaş'ın, Konoplyanka transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezonda kadrosunu takviye etmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar özellikle hazırlık maçlarında hücum hattında yetersiz bir görüntü sergiledi.

Kartal'ın, bir süredir gündeminde olan Yevhen Konoplyanka ile anlaştığı ve kulübü Schalke 04 ile yürütülen görüşmelerde tarafların uzlaşma noktasına geldiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Ukraynalı kanat oyuncusu için Schalke'ye 2 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, Alman kulübü 4 milyon Euro istemişti.

Yapılan sıkı pazarlıklarda tarafların 3 milyon Euro'da el sıkıştığı ve transferin bir iki gün içerisinde resmiyete döküleceği ifade edildi. Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki tecrübeli yıldızla yıllık 2.5 milyon Euro ücret için anlaşmaya varmıştı.

Konoplyanka'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Beşiktaş transfer haberleri | Anlaşma tamam Yevhen Konoplyanka...

 

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