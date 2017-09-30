Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlıyor

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta yarın akşam oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak ve Fırat Aydınus tarafından yönetilecek.

SİYAH-BEYAZLILAR OLDUKÇA MORALLİ

Geçtiğimiz haftayı yoğun geçiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetle Trabzonspor karşısına oldukça moralli çıkıyor.

6'ncı haftada Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 3 futbolcusunu ve teknik direktörünü kaybettiği gergin derbinin olumsuz etkilerini hemen üstünden atarak Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig karşısına çıkmıştı. Spor otoritelerince çok zor görünen Leipzig karşılaşmasını seyircisinin müthiş desteği ile daha ilk yarıda lehine çeviren kara kartallar, 2-0'lık galibiyet ve 6 puanla zirveye oturmanın verdiği moral ile Trabzonspor maçına çıkacak. Önceki senelerde, kaybedilen maçların olumsuz etkilerinin günlerce yaşayan siyah-beyazlılardaki bu değişim, artık olaylı geçse ve puan kaybedilse bile bir maçın diğer maçı etkilemediği gerçeğini de ortaya koyuyor.

ŞENOL GÜNEŞ VE 3 AS OYUNCU CEZALI

Beşiktaş, Trabzonspor maçına teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte 3 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Quaresma, Atiba ve Oğuzhan Özyakup, cezalı oldukları için yarın akşamki karşılaşmada yer alamayacaklar. Yine Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilen ve bir maç ceza alan teknik direktör Şenol Güneş de saha içinde olamayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in yerine takım yönetimini yardımcı antrenör Şeref Çiçek üstlenecek. Yaklaşık 10 yıldır Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenen Çiçek, Güneş'in son derece güvendiği bir isim.

KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor maçının kadrosunu bir mevki haricinde büyük ölçüde oluşturmuş durumda. Yapılan transferler sonrası geniş ve alternatifli bir kadroya sahip olan tecrübeli teknik adam; Quaresma, Atiba ve Oğuzhan'ın yerlerine oynayacak oyuncular konusunda sıkıntı yaşamayacak. Quaresma'nın yerine Lens ile maça başlayacak olan Güneş'in orta sahada Atiba ve Oğuzhan'ın yerin tercih edeceği iki ismin Tolgay ve Medel olması bekleniyor.



Siyah-beyazlıların hocası sağ bekteki tercihini ise bu akşam yapılacak antrenmanda belirleyecek. Sakat futbolcuların son durumlarına göre sağ beke en yakın aday şu anda Necip Uysal olarak görülüyor. Adriano'nun Atiker Konyaspor maçında sakatlandıktan sonra zaman zaman antrenmanlara çıkması zaman zaman da salonda çalışması, Gökhan Gönül'ün de iki haftadır takımla çalışmasına rağmen maç kondisyonu eksikliği olması, Necip'i kadroya en yakın isim haline getiriyor. Ancak Şenol Güneş bu akşam yapılacak son antrenmanda Adriano ve Gökhan Gönül'ü son kez test ederek kadro ile ilgili kararını verecek.



Takımda başka değişiklikler yapması beklenmeyen Güneş'in Trabzonspor karşısına süreceği onbiri Fabricio, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Talisca, Babel ve Cenk Tosun'dan oluşturması kuvvetli bir ihtimal.

ŞENOL GÜNEŞ'İN YENİ JOKERİ GARY MEDEL

Inter'den transfer edilen ve ilk haftalarda şans bulamayan Şilili futbolcu Gary Medel, Şenol Güneş'in bu sezonki jokeri oldu.

Saha içindeki azmi ve hırsı ile taraftarların da büyük sevgisini kazanmaya başlayan Gary Medel, orta saha, stoper, sağ bek derken bu hafta da yine orta sahaya dönüş yapacak ve Atiba ile Oğuzhan'ın cezalı olduğu Trabzonspor maçında orta sahayı Tolgay ile paylaşacak.

Siyah-beyazlı formayı ilk olarak Kasımpaşa maçınının 74'üncü dakikasında giyen Medel, Oğuzhan'ın yerine son 16 dakika orta sahada görev yapmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçında daha çok süre alan Şilili futbolcu yine Oğuzhan'ın yerine 65'inci dakikada oyuna girdi ve 25 dakika boyunca göz dolduran bir performans ortaya koydu. Tosic'in ceza alması sonrası Atiker Konyaspor karşısında Şenol Güneş tarafından bu kez stoperde oynatılan Medel, 90 dakika sahada kaldığı maçta takdir toplamaya devam etti. Bir hafta sonraki Fenerbahçe maçında Tosic'in iyileşmesiyle yedeğe çekilmesi beklenen Şilili oyuncu Adriano'nun sakatlığının geçmemesi üzerine Kadıköy deplasmanında sağ bekte görev aldı. Üç gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısında da sağ bekte oynayan Medel, hafif bir sakatlık yaşadığı için 60'ıncı dakikada yerini Necip'e bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ, VODAFONE PARK'TA KAYBETMİYOR

Beşiktaş eksik oyuncuları ve teknik direktörünün sahada yer almayacak olmasına karşın Trabzonspor'dan çekinmiyor.

Siyah-beyazlıların Trabzonspor'dan çekinmemesindeki en büyük etken ise açıldığından bu yana Vodafone Park'ta lig maçı kaybetmemiş olması. 11 Nisan 2016 günü Bursaspor'u 3-2 yenerek açılışını yaptığı statta 23 lig maçına çıkan kara kartallar, 19 galibiyet 4 beraberlik aldı. Bunun yanı sıra Beşiktaş'ın iç sahadaki yenilmezlik serisi de toplamda 30 maça çıkmış durumda. Kendi sahasında son mağlubiyetini 2015-2016 sezonunun 13'üncü haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisar Belediyespor'a karşı alan siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana iç saha lig maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.

JOSE SOSA VE OLCAY ŞAHAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş'ın eski oyuncuları Jose Sosa ve Olcay Şahan eski takımlarına karşı ilk kez Vodafone Park'ta sahaya çıkacaklar.

Beşiktaş'a 2014-2015 sezonunda transfer olan Jose Sosa, 2 sezon siyah-beyazlı takımda oynadıktan sonra İtalyan devi Milan'a transfer olmuştu. Ancak Milan'da aradığını bulamayan ve fazla forma şansı yakalayamayan Arjantinli oyuncu transferin son günlerinde Trabzonspor'a transfer olmuştu. 2012-2013 Feda sezonunda Almanya'dan transfer edilen Olcay Şahan ise geçtiğimiz sezonun devre arasında Karadeniz ekibinin yolunu tutmuştu. Her iki futbolcu da teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde Vodafone Park'ta ilk kez eski takımlarına karşı forma giyecek. Karşılaşma öncesinde Sosa ve Olcay'ın Beşiktaş tribünleri tarafından çağrılarak alkışlanması, taraftar grupları tarafından yapılması düşünülen organizasyonlar arasında yer alıyor.