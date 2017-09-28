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Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın 1 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın 1 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Süleyman Özay üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak da Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın: 
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

30 Eylül Cumartesi: 
14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya 
14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır 
16.30 Kayserispor-Bursaspor: Hüseyin Göçek 
19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy

1 Ekim Pazar: 
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler 
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Halil Umut Meler 
19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu 
19.30 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus 

BeşiktaşTrabzonsporSüper LigFırat Aydınus
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