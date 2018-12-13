Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesinde ise Ümit Öztürk düdük çalacak.
Bu hafta Süper Lig'de görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
20.30 Göztepe - Bursaspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
15 ARALIK CUMARTESİ
13:30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (Cüneyt Çakır)
13:30 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Volkan Bayarslan)
16:00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa (Bülent Yıldırım)
19:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray (Ümit Öztürk)
16 ARALIK PAZAR
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (Mete Kalkavan)
16:00 Kayserispor - Akhisarspor (Suat Arslanboğa)
19:00 Beşiktaş - Trabzonspor (Halil Umut Meler)
17 ARALIK PAZARTESİ
20:00 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus)
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