Süper Lig'in 7nci haftasında Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ligde çıktığı son 3 derbide galibiyet elde edemedi. Bordo mavililerin en son 197 gün önce geçen sezonun 25’nci haftasında Galatasaray’ı sahasında 2-0’lık skorla yenmişti.

2016-17 sezonunda ezeli rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda sadece Galatasaray karşısından galibiyetle ayrılan bordo mavililer, ligde son oynadığı 3 derbi maçını da kazanamadı. 2016-17 sezonunun 27nci haftasında sahasında Beşiktaşa 4-3 mağlup olan Trabzonspor, söz konusu sezonun 33ncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bordo mavili takım 2017-18 sezonunun 2nci haftasında ise deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Beşiktaş Trabzonspor maçı 1 Ekim Pazar akşamı oynanacak. Saat 19:30'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Beşitkaş Trabzonspor maçı beIN Spors 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

BEŞİKTAŞA KARŞI 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

197 gündür derbi kazanamayan ve Süper Ligin 7nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçtan galibiyetle ayrılarak derbi hasretine de son vermek istiyor. Ayrıca bordo mavililer, Beşiktaşa karşı da aralarında oynanan son 3 maçta galibiyet elde edemedi. Rakibini en son 2015-16 sezonunun 2nci haftasında deplasmanda oynanan maçta 2-1 mağlup eden Trabzonspor, sonraki 3 maçtan 2-0, 2-1 ve 4-3lük skorlarla mağlup ayrıldı.

USTA DÖNEMİNDE 10 DERBİ MAÇTA 2 GALİBİYET

Trabzonspor, 6 Aralık 2015te yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Muharrem Usta yönetiminde ise şu ana kadar Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 10 maç oynadı. Bordo mavililer söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti, sadece Galatasaray karşısında galibiyet sevinci yaşadı. Trabzonsporun Usta döneminde oynadığı derbi maçlarda tek puan alamadığı takım ise Beşiktaş oldu.

YANALIN BEŞİKTAŞA KARŞI GALİBİYETİ YOK

Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugüne dek bordo mavili takımın başında çıktığı maçlarda Beşiktaşa karşı galibiyet elde edemedi. Yanal, Trabzonsporun başında Beşiktaş ile ligde 7, kupada 1 kez olmak üzere toplam 8 kez karşılaştı. Deneyimli teknik adam, bordo mavili takımın başında Beşiktaşa karşı çıktığı bu 8 maçtan 6ÿmağlubiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma iseÿberaberlikle tamamlandı.

BURAK YILMAZ ŞOKU

Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Trabzonsporda, Burak Yılmazın antrenman esnasında dizinden sakatlandığı ve antrenmanı tamamlayamadığı öğrenildi. Ayağı sarılı bir şekilde antrenman sahasını terk eden deneyimli forvet oyuncusunun takımın son yaptığı çalışmada da yer almadığı, Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

YOLCULUK YARIN

Bu arada Süper Ligin 7nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için yarın İstanbula gidecek. Bordo mavililer, öğle saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde son antrenmanını yaptıktan sonra saat 14.30da özel birÿuçakla İstanbula hareket edecek.

50'nci yılı olan 2017-18 sezonuna zirve hedefiyle başlayan ancak, ligde ilk 6 haftalık bölümde lider Galatasarayın 8 puan gerisinde yer alan Trabzonsporda, gözler hafta sonu Beşiktaş ile oynanacak maça çevrildi.

Süper Ligde bu sezon oynadığı 6 maçtan yalnızca 2 galibiyet çıkarabilen ve son iki maçta yaşanan puan kayıplarının ardından zirve yarışından da uzaklaşan bordo mavililer, hafta sonu Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak. Zirvedeki Galatasarayın 8 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında kazanamazsa 2nci sırada yer alan rakibi ile de puan farkı 8e yükselecek.

YANAL İÇİN DE ÖNEMLİ MAÇ

Süper Ligde son oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında 3-0 öndeyken maçı 4-3 kaybeden bordo mavililerde, teknik direktör Ersun Yanalın da geleceği tartışılmaya başlanmıştı. Bir daha böyle sonuçların yaşanmayacağı yönünde söz veren deneyimli teknik adam, Beşiktaş karşılaşmasını kazanarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Yanalın futbolcularla da sık sık toplantılar yaptığı, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından alınan sonucu unutturmak için Beşiktaş maçını kazanmaları gerektiğini öğrencilerine aktardığı belirtildi.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Ligin son iki haftasında Medipol Başakşehir ile berabere kalan ve Aytemiz Alanyaspora mağlup olan Trabzonsporda teknik direktör Ersun Yanalın Beşiktaş karşısında ilk 11de değişiklikler yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın özellikle kalede ve savunma hattında değişime gideceği belirtildi. Yanalın ayrıca son 3 maçta forma giyemeyen Bongondanın yanı sıra bu sezon henüz forma şansı bulamayan Castilloya da bu maçta süre vermesi bekleniyor.

SON 12 LİG MAÇINDA 2 GALİBİYET

Bu arada Trabzonspor, Süper Ligde oynadığı son 12 lig maçın sadece ikisini kazanabildi. 2016-17 sezonunun son 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen bordo mavililer, kötü noktaladığı söz konusunu sezonun ardından 2017-18 sezonuna da beklenen başlangıcı yapmadı. Trabzonspor bu sezon ilk 6 haftalık bölümde 2 galibiyet elde ederken, toplamda son 12 lig maçında 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.